Redmi Note 15 Pro Plus 5G doczekał się globalnego debiutu. Za nami premiera w Europie i wkrótce telefon kupimy także w Polsce. Specyfikacja techniczna jest mocna, a ceny Redmi Note 15 Pro Plus 5G są całkiem atrakcyjne. Zobaczmy, ile zapłacimy za nowy smartfon i kiedy sprzęt powinien pojawić się w sprzedaży w Polsce.

Redmi Note 15 Pro Plus 5G to nowy smartfon, którego globalna premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Debiut w Polsce jeszcze przed nami, choć warto mieć na uwadze fakt, że telefon pojawił się już na stronach rodzimych dystrybutorów. Kiedy go oficjalnie kupimy? Jakie będą ceny i jak prezentuje się specyfikacja techniczna?

Premiera Redmi Note 15 Pro Plus 5G i ceny w Polsce

Globalna premiera Redmi Note 15 Pro Plus 5G odbyła się w Europie i poznaliśmy oficjalne ceny w euro. Za wersję z 256 GB pamięci trzeba zapłacić 499 euro. Model mający 512 GB miejsca na dane kosztuje 549 euro. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to jasnoniebieski, brązowy oraz czarny. Motywem przewodnim jest tym razem drugi z wymienionych.

Kiedy rozpocznie się przedsprzedaż Redmi Note 15 Pro Plus 5G w Europie? Ma to nastąpić 5 stycznia, czyli na początku 2026 r. Ile zapłacimy w Polsce? Kwoty po przewalutowaniu z euro w zasadzie niemal pokrywają się z informacjami o cenach, które można znaleźć na stronie mi-store.

Redmi Note 15 Pro Plus 5G 256 GB – 1999 złotych

Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512 GB – 2299 złotych

Xiaomi Polska na razie oficjalnie nie potwierdza tych kwot, ale można zakładać, że będą one bardzo zbliżone, jak nie identyczne, co okaże się wkrótce. Zawartość zestawów przedsprzedażowych nie jest na razie znana. Można jednak się spodziewać, że producent przygotuje ciekawą ofertę na start.

Specyfikacja techniczna smartfona Redmi Note 15 Pro Plus 5G

Redmi Note 15 Pro Plus 5G to mocny smartfon ze średniej półki cenowej, który dostał procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Ekran to 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED CrystalRes o rozdzielczości 1,5K i jasności do 3200 nitów. Odświeżanie odbywa się z częstotliwością do 120 Hz.

Nowy smartfon marki Xiaomi ma również potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.7 połączono z 200-megapikselowym sensorem HPE. Natomiast kamera ultraszerokokątna współpracuje z 8-megapikselowym sensorem. Zabrakło teleobiektywu z 50-megapikselowym sensorem, który jest w wersji z Chin. Wymieniono go na prosty czujnik głębi.

Przednia kamera Redmi Note 15 Pro Plus 5G ma 32-megapikselowy sensor. Energię dostarcza duża bateria o pojemności 6500 mAh, która jest jednak mniejsza o 1000 mAh względem modelu z Chin. Na szczęście wspiera szybkie ładowanie o mocy 100 W oraz zwrotne 22,5 W. Wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych tu nie ma.

źródło: Xiaomi