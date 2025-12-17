Realme 16 Pro Plus 5G z dobrą ceną. Jest specyfikacja smartfona

Realme 16 Pro Plus 5G to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się na początku 2026 r. Ceny telefonu mają być atrakcyjne. Do sieci w końcu przedostała się niemal pełna specyfikacja techniczna smartfona. Co zaoferuje Realme 16 Pro Plus 5G pod względem wyposażenia? Urządzenie z pewnością zapowiada się ciekawie.

Realme 16 Pro Plus 5G to nowy smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go wraz z tańszym modelem 16 Pro. Premiera odbędzie się wcześnie w 2026 r. Tymczasem urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy. Do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna smartfona Realme 16 Pro Plus 5G

Smartfon Realme 16 Pro Plus 5G został znaleziony na stronie urzędu TENAA pod nazwą RMX5130, gdzie wcześniej pojawił się jego tańszy brat. Tam została udostępniona specyfikacja techniczna telefonu, która ujawnia nam kolejne szczegóły związane z wyposażeniem.

Nowy telefon ma 6,8-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 2800 × 1280 pikseli i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 7 Gen 4, który będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128, 256 lub 512 GB miejsca. Energię dostarczy duża bateria o pojemności nominalnej 6850 mAh, a więc na opakowaniu znajdzie się pewnie informacja o 7000 mAh.

Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny został połączony z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy teleobiektyw 3,5x współpracujący z 50-megapikselowym czujnikiem oraz kamerę ultraszerokokątną z 8-megapikselowym sensorem. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli.

Realme 16 Pro Plus 5G ma wymiary 162,45 × 76,27 × 8,49 i waży 203 gramy. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16. Oczywiście z nową nakładką producenta, czyli UI 7.0. Czytnik linii papilarnych został umieszczony pod wyświetlaczem.

Kiedy premiera Realme 16 Pro Plus 5G

Producent zaczął już podgrzewać atmosferę przed premierą nowej serii telefonów i zobaczymy ją zaledwie po kilku miesiącach od debiutu 15 Pro. Oficjalna prezentacja odbędzie się w styczniu 2026 r. i wiemy, że ceny smartfonów mają być bardzo atrakcyjne. Urządzenie powalczy o klientów z Redmi Note 15 Pro+.

Realme 16 Pro Plus 5G ma przeprojektowany aparat fotograficzny, którego obiektywy umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Do wyboru będą cztery kolory obudowy. Opcje Master Gold i Frey wykończono skórą wegańską, co wygląda całkiem ciekawie. Pozostałe warianty to Camellia Pink oraz Orchid Purple.

Styczniowa premiera serii dotyczy Indii, gdzie telefony trafią w pierwszej kolejności. Seria 15 Pro nie pojawiła się w Polsce, ale wraz z kolejną odsłoną telefonów powinno być inaczej. W kraju poczekamy pewnie trochę dłużej, ale debiut nadal powinien odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r.

