HyperOS 4 potwierdzony przez Xiaomi. Kiedy aktualizacja?

HyperOS 4 to duża aktualizacja oprogramowania na smartfony Xiaomi, ale też Redmi oraz POCO, której premiera odbędzie się w 2026 r. Producent po raz pierwszy potwierdził software. Wzmianki o HyperOS 4 znaleziono w globalnym kanale zgłaszania błędów. Kiedy Xiaomi udostępni to uaktualnienie i jakie nowości tu znajdziemy?

HyperOS 4 to duża aktualizacja na smartfony Xiaomi, która zostanie udostępniona dopiero w przyszłym roku. Zapowiedź może odbyć się jeszcze latem 2026 r. Tymczasem ta iteracja oprogramowania została po raz pierwszy wspomniana przez producenta. Coś więc musi być na rzeczy.

Xiaomi potwierdza oprogramowanie HyperOS 4

Pierwsze wzmianki na temat HyperOS 4 pojawiły się w oficjalnym ogłoszeniu na globalnym kanale zgłaszania błędów. Xiaomi być może zrobiło to niechcący, ale z drugiej strony też nie powinno być tajemnicą, że kolejna odsłona nakładki dostanie numerek 4. Wszak obecna ma w nazwie 3.

O HyperOS 4 Xiaomi wspomniało w szóstej edycji cotygodniowego raportu o błędach, który dotyczy problemu wymuszonego zamknięcia programu uruchamiającego system. Tam znalazła się następująca informacja.

Poprawka zostanie wdrożona w nadchodzącej głównej aktualizacji OS4 – wyjaśnia Xiaomi w oficjalnym kanale do zgłaszania błędów.

Wspomniany błąd dotyczy nieoczekiwanego działania w launcherze systemowym i występuje na smartfonach Xiaomi 14T Pro oraz 15T Pro. Firma wyjaśnia, że problem jest specyficzny oraz złożony i wymaga głębszej ingerencji w oprogramowanie. Stąd też poprawka zostanie wprowadzona dopiero w dużej aktualizacji platformy, a nie wraz z pomniejszym patchem.

Kiedy aktualizacja HyperOS 4 na smartfony Xiaomi

Oczywiście wielu użytkowników zaczyna zastawiać się nad tym, kiedy zostanie udostępniona aktualizacja HyperOS 4 na urządzenia marki? Nie nastąpi to w krótkim czasie, ale Xiaomi z pewnością już rozpoczęło prace nad nową nakładką. Ich przebieg będzie jednak zależał częściowo od Google oraz jego planów wydawniczych związanych z systemem operacyjnym Android 17.

Pamiętajmy o tym, że wiele telefonów Xiaomi otrzyma uaktualnienie do nowej nakładki właśnie wraz z aktualizacją do Androida 17, czyli kolejnej dużej wersji systemu Google. Stąd też potrzeba zsynchronizowania części prac.

Oficjalna prezentacja poprzedniej wersji nakładki z numerkiem 3 odbyła się pod koniec sierpnia. Potem oprogramowanie zadebiutowało wraz ze smartfonami Xiaomi 17. Następnie aktualizacja zaczęła trafiać na starsze telefony. Można się domyślać, że w 2026 r. będzie bardzo podobnie. Co to oznacza?

Xiaomi zapewne zaprezentuje nakładkę HyperOS 4 po tym, jak Google udostępni Androida 17, co powinno nastąpić latem. Pierwszymi telefonami z tym oprogramowaniem będzie seria 18. Natomiast jesienią aktualizacja będzie udostępniana na starsze urządzenia. Również marek Redmi oraz POCO.

źródło: Xiaomitime