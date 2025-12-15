OnePlus Nord 6 z wielką baterią. Czy nowy smartfon dostanie ją w Polsce?

OnePlus Nord 6 to nowy smartfon, którego premiera ma odbyć się w 2026 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Pod obudową może znaleźć się wielka bateria. Czy jednak OnePlus Nord 6 otrzyma ją również w Polsce czy producent na rynkach międzynarodowych zdecyduje się ponownie na cięcia?

OnePlus Nord 6 to nowy smartfon, który ma być średniakiem z wielką baterią. W sieci pojawiły się pierwsze informacje o tym telefonie i te z pewnością brzmią pozytywnie. Częściowa specyfikacja techniczna wskazuje na króla czasu pracy na baterii. Co jeszcze wiemy o tym urządzeniu?

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 wszedł w fazę testów, które odbywają się m.in. w Indiach. Źródło informacji uzyskało pierwsze szczegóły związane ze specyfikacją techniczną telefonu. Wśród nich jest bateria, która ma być rekordowo wielka w smartfonach marki. Jej pojemność to aż około 9000 mAh!

Dotychczasowym rekordzistą firmy pod tym względem jest model Ace 6T. Pod jego obudową znajduje się bateria o pojemności 8300 mAh. To o 900 mAh więcej w porównaniu do smartfona 15R, który w tym tygodniu ma premierę w Polsce. Przy okazji warto dodać, że w przygotowaniu jest flagowiec 15S, gdzie będzie to jeszcze większa pojemność.

Rodzi się jednak pytanie, czy OnePlus Nord 6 dostanie tak dużą baterię również w Polsce lub jej pojemność zostanie zredukowana? W modelu Nord 5 sprzedawanym w Europie obniżono ją do 5200 mAh (z 6700 mAh). Nie można wykluczyć, że tym razem producent znowu to zrobi, czego przykład mamy również na przykładzie telefonu 15R, gdzie też zdecydowano się na podobny zabieg.

Kiedy premiera smartfona OnePlus Nord 6 w Polsce

Spodziewajmy się, że OnePlus Nord 6 zadebiutuje mniej więcej rok po poprzedniku, a więc nastąpi to w okolicy połowy 2026 r. Premiera powinna odbyć się w drugim kwartale. Natomiast w Polsce być może poczekamy trochę dłużej, na przykład do lipca.

Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale źródło informacji uzyskało również informacje o procesorze mającym trafić pod obudowę telefonu. Marka zdecydowała się na czip Snapdragon 8s Gen 4, czyli całkiem mocny układ. Natomiast aparat fotograficzny został przeprojektowany i ma bardziej przypominać to, co znamy z modelu 15R. Dwa obiektywy są ułożone podobnie, ale diodę doświetlającą LED przesunięto bardziej w dół.

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. To nazwa telefonu. Źródło nie ma 100 proc. pewności, czy jest to rzeczywiście OnePlus Nord 6. Możliwe, że to inny smartfon i może to być model Turbo. Jak będzie ostatecznie, to przekonamy się dopiero z czasem. Premiera odbędzie się za kilka miesięcy i w przyszłym roku z pewnością będziemy wiedzieć znacznie więcej.

