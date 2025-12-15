Huawei Mate X7 z globalną premierą. Ceny i specyfikacja smartfona

Huawei Mate X7 to składany smartfon, który debiutuje na rynkach globalnych. Premiera dotyczy też Europy. Specyfikacja techniczna telefonu jest mocna i obejmuje nowy procesor Kirin 9030 Pro czy aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Ceny Huawei Mate X7 nie są niskie. Ile zapłacimy za nowy telefon w Polsce?

Huawei Mate X7 to składany smartfon, którego premiera w Chinach odbyła się w listopadzie. Tym razem na nowy telefon na rynkach globalnych nie trzeba było czekać zbyt długo. Urządzenie debiutuje w Europie. Zobaczmy, jak prezentują się ceny oraz specyfikacja techniczna.

Ceny Huawei Mate X7. Ile nowy składany smartfon kosztuje w Polsce?

Ceny Huawei Mate X7 w Europie zaczynają się od 2099 euro, czyli około 8860 złotych. Ile zapłacimy w Polsce? Kwoty w naszym kraju nie są na razie znane, ale można zakładać, że będzie to około 8,8-8,9 tys. złotych. Model Mate X6 debiutował w Polsce na początku 2025 r. w cenach od 7999 złotych.

Wspomniana cena Huawei Mate X7 dotyczy konfiguracji sprzętowej mającej z 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 512 GB miejsca na dane. Do wyboru są trzy kolory obudowy. Pierwszy wariant jasny z nanowłókien oraz mamy dwie opcje ze skóry wegańskiej w odcieniach czarnym lub czerwonym.

Huawei będzie nadal towarzyszyć użytkownikom na całym świecie, wnosząc ciepło do technologii. Rozumiejąc i odpowiadając na rzeczywiste potrzeby użytkowników, dążymy do tego, aby pomóc konsumentom na całym świecie wykorzystać technologię do pełnego wykorzystania każdej chwili – powiedział Zhu Ping, prezes marketingu w grupie Huawei.

„Naszym celem jest nie tylko dostarczanie wyjątkowych doświadczeń z produktami, ale także umożliwienie każdemu użytkownikowi przeżywania chwil, które są dla niego najważniejsze” – dodał Zhu Ping.

Specyfikacja techniczna Huawei Mate X7

Składany smartfon Huawei Mate X7 to urządzenie z górnej półki cenowej, co odzwierciedla jego specyfikacja techniczna. Telefon ma 8-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 2416 × 2210 pikseli i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna sięga 2500 nitów. Na jednej z połówek obudowy znajduje się 6,49-calowy wyświetlacz Full HD+, który oferuje jasność do 3000 nitów.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Kirin 9030 Pro, czyli układ mający trafić także do modelu Pura X2. Czip jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 512 GB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 5600 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 66 W i ładowarki bezprzewodowe 50 W.

Huawei Mate X7 ma również rozbudowany aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze zmiennym światłem przysłony (f/1.49-f/4.0) połączono z 50-megapikselowym sensorem. Podobnie teleobiektyw peryskopowy 3,5x. Kamera ultraszerokokątna współpracuje z 40-megapikselowym czujnikiem. Całość uzupełnia aparat 1,5 MP do zdjęć makro. Przednia kamera do selfie ma 8-megapikselowy sensor. Smartfon pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania HarmonyOS 6.

