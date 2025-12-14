POCO X8 Pro Max w drodze. Smartfon F8 anulowany przez Xiaomi

POCO X8 Pro Max to nowy smartfon Xiaomi, który będzie nowością w serii. Poznajemy plany wydawnicze marki na 2026 r. i okazuje się, że wśród nich zabrakło miejsca dla podstawowych modeli POCO F8 i X8. Przy okazji dowiadujemy się, że POCO X8 Pro Max ma bazować na jednym z telefonów Xiaomi należących do marki Redmi.

Za nami premiera smartfonów POCO F8 Ultra i Pro. Wkrótce w ofercie Xiaomi pojawi się również POCO X8 Pro Max oraz inne nowe telefony, również z serii M8. Pewne urządzenia zostały jednak anulowane i nie pojawią się na rynku. Które to modele?

POCO X8 Pro Max to nowy smartfon Xiaomi na 2026 rok

Zacznijmy od modelu POCO X8 Pro Max, który zostanie wprowadzony do oferty w 2026 r. Urządzenie zostało znaleziono w kodzie Mi i wiemy, że Xiaomi przygotowuje takie urządzenie i bazuje ono na telefonie ukrywającym się pod nazwą kodową dash. Co to za sprzęt?

Dash to nic innego, jak telefon Redmi Turbo 5 Pro Max z chińskiej dystrybucji. Na rynkach międzynarodowych urządzenie pojawi się właśnie pod nazwą POCO X8 Pro Max. Przy okazji dowiadujemy się, jakie inne urządzenia są w drodze. Zdecydowano się na pewne zmiany w portfolio.

W 2026 r. w ofercie zabraknie miejsca dla podstawowego modelu POCO X8. Jego miejsce zajmie telefon Pro bez dopisku Max w nazwie. To urządzenie ma bazować na Redmi Turbo 5 o kryptonimie klee. Przy okazji dowiadujemy się, że w sprzedaży powinna pojawić się także specjalna wersja z dopiskiem Iron Man Special Edition w nazwie.

Xiaomi nie wprowadzi do oferty podstawowego POCO F8

Kolejne zmiany obejmą serię POCO F8. Za nami premiera modeli Pro oraz Ultra, ale podstawowa wersja została anulowana i nie pojawi się w ofercie Xiaomi na 2026 r. Teoretycznie powinien to być przebrandowany smartfon Redmi Note 15 Pro 5G (nazwa kodowa lapis), ale z tego pomysłu się wycofano. Przyczyny decyzji nie są znane.

W drodze jest również tańsza seria M8, która obejmie dwa telefony i wśród nich jest wariant Pro. Obecnie proces rebrandowania smartfonów Redmi na POCO prezentuje się następująco.

Redmi Note 15 5G (kunzite) → POCO M8 5G

→ Redmi Note 15 Pro+ 5G (flourite) → POCO M8 Pro 5G

→ Redmi K90 Pro Max (myron) → POCO F8 Ultra

→ Redmi K90 (annibale) → POCO F8 Pro

→ Redmi Turbo 5 Pro Max (dash) → POCO X8 Pro Max

→ Redmi Turbo 5 (klee) → POCO X8 Pro / Iron Man Special Edition

Pozbycie się przez Xiaomi podstawowych modeli z serii X8 i F8 sugeruje, że marka stara się je pozycjonować wyżej. Dotyczy to przede wszystkim POCO F8 Ultra i Pro, które to mają być pogromcami flagowców. W cenach, w których trafiły na rynek, z pewnością tak jest. Przy okazji to pozwoli na uproszczenie klasy średniej, której pełną rolę przejmuje rodzina M8. Natomiast seria C to telefony z najniższej półki cenowej.

