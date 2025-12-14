tablety.pl

OnePlus 15S ze specyfikacją. Pod pewnymi względami lepszy od OnePlus 15R
OnePlus 15S to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna i ta ujawnia, że urządzenie pod pewnymi względami będzie lepsze od OnePlus 15R. W modelu OnePlus 15S znajdzie się większa bateria oraz mocniejszy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5.

OnePlus 15S to nowy smartfon, który będzie przebrandowanym modelem 15T. Telefon zadebiutuje w pierwszej połowie 2026 r. Najpierw zobaczymy telefon OnePlus 15R, który debiutuje w przyszłym tygodniu. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna pierwszego modelu. Co już o nim wiemy?

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus 15S

Smartfon OnePlus 15S nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna i pod wieloma względami będzie to lepszy telefon względem modelu 15R. Zwłaszcza dla tych klientów, którzy szukają flagowca w bardziej kompaktowych rozmiarach.

OnePlus 15S otrzyma mocniejszy procesor od modelu 15R. Będzie to Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pod obudową znajdzie się nieco większa bateria o pojemności 7500 mAh (vs 7400 mAh) ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy co najmniej 100 W i producent rozważa nawet 120 W. Warto jednak dodać, że zabraknie obsługi ładowarek bezprzewodowych.

Ekran to panel OLED-owy BOE X3 o przekątnej 6,31 cala o rozdzielczości 1.5K. Nie zabraknie też wsparcia dla odświeżania obrazu w zakresie do 165 Hz.

Ponadto telefon dostanie podwójny aparat fotograficzny. Firma ciągle nie podjęła decyzji związanej z głównym sensorem i pod uwagę bierze 50-megapikselowy IMX906 oraz 200-megapikselowy HP5. Zabraknie obiektywu ultraszerokokątnego. W jego miejsce zostanie wstawiony teleobiektyw połączony z JN5 i zapewniający około 50-krotny zoom cyfrowy. Wspomniana specyfikacja techniczna nie została jeszcze sfinalizowana i mogą pojawić się pewne zmiany.

Premiera OnePlus 15S po smartfonie 15R

OnePlus 15R ma premierę 17 grudnia, a więc zostanie wprowadzony do oferty za kilka dni wraz ze smartwatchem Watch Lite. Na model 15S poczekamy dłużej, bo do pierwszej połowy 2026 r. Najpierw pojawi się chiński wariant 15R, a w drugim kwartale przebrandowany telefon.

Na razie nie wiadomo, czy OnePlus 15S trafi do Europy. W przypadku modelu 13S na to się nie zdecydowano i wprowadzono go jedynie do oferty w Indiach, co było dużym rozczarowaniem. Pozostaje wierzyć, że w przypadku następcy będzie inaczej. Dla wielu klientów może to być bardzo ciekawa propozycja, bo urządzenie będzie przede wszystkim mniejsze od wielu flagowców z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, a przy okazji otrzyma bardzo dużą baterię.

Dokładne plany producenta nie są na razie znane. Powinnyśmy je poznać bliżej planowanej premiery, która powinna odbyć się w drugim kwartale 2026 r.

6 trików i sztuczek dla komunikatora Signal, które warto znać

źródło: OnePlusClub

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

