tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Samsung Galaxy S26 Ultra z szybszą ładowarką. To już pewne
Android 
Udostępnij
Tweetnij

Samsung Galaxy S26 Ultra z szybszą ładowarką. To już pewne

Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma bardzo wyczekiwaną zmianę. To szybsza ładowarka, na którą producent kazał czekać w tej serii kilka lat. Bateria telefonu Samsung Galaxy S26 Ultra będzie mogła być ładowana szybciej. Skąd to wiemy? Informacje potwierdza jeden z urzędów, gdzie dostrzeżono urządzenie podczas certyfikacji.

Marcelina Poznańska 15 odsłon 0 komentarzy , , , ,

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego bateria raczej nie zaoferuje znacznie większej pojemności i nadal powinno to być około 5000 mAh. Pojawi się jednak szybsza ładowarka. Przez kilka ostatnich lat seria pozwalała na ładowanie z użyciem zasilaczy o mocy do 45 W. W 2026 r. w końcu się to zmieni.

Szybsza ładowarka 60 W dla smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra

Już od jakiegoś czasu plotkowano na temat szybszej ładowarki dla smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra i pewne sugestie na ten temat znaleziono w oprogramowaniu One UI 8.5. Teraz otrzymujemy twardy dowód na to, że taka nowość rzeczywiście jest w drodze. Doszukano się go na stronie chińskiego urzędu 3C, gdzie nowy telefon był certyfikowany.

Samsung Galaxy S26 Ultra z szybszą ładowarką. To już pewne

Certyfikacja 3C ujawnia nam, że nowy smartfon z S Pen pozwoli na ładowanie baterii z użyciem ładowarki o mocy 60 W. Pokrywa się to z wcześniejszymi informacjami. Przy okazji wiemy, że pojawi się wsparcie dla standardu bezprzewodowego Qi2 25W. Są to z pewnością zmiany na duży plus.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Gmail – najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

źródło: GSMArena

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij