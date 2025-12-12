Samsung Galaxy S26 Ultra z szybszą ładowarką. To już pewne

Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma bardzo wyczekiwaną zmianę. To szybsza ładowarka, na którą producent kazał czekać w tej serii kilka lat. Bateria telefonu Samsung Galaxy S26 Ultra będzie mogła być ładowana szybciej. Skąd to wiemy? Informacje potwierdza jeden z urzędów, gdzie dostrzeżono urządzenie podczas certyfikacji.

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego bateria raczej nie zaoferuje znacznie większej pojemności i nadal powinno to być około 5000 mAh. Pojawi się jednak szybsza ładowarka. Przez kilka ostatnich lat seria pozwalała na ładowanie z użyciem zasilaczy o mocy do 45 W. W 2026 r. w końcu się to zmieni.

Szybsza ładowarka 60 W dla smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra

Już od jakiegoś czasu plotkowano na temat szybszej ładowarki dla smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra i pewne sugestie na ten temat znaleziono w oprogramowaniu One UI 8.5. Teraz otrzymujemy twardy dowód na to, że taka nowość rzeczywiście jest w drodze. Doszukano się go na stronie chińskiego urzędu 3C, gdzie nowy telefon był certyfikowany.

Certyfikacja 3C ujawnia nam, że nowy smartfon z S Pen pozwoli na ładowanie baterii z użyciem ładowarki o mocy 60 W. Pokrywa się to z wcześniejszymi informacjami. Przy okazji wiemy, że pojawi się wsparcie dla standardu bezprzewodowego Qi2 25W. Są to z pewnością zmiany na duży plus.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: GSMArena