Nothing Phone 4a i 4a Pro blisko. Są ceny i specyfikacja. Ile zapłacimy w Polsce?

Nothing Phone 4a i 4a Pro to dwa nowe smartfony, których premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Do sieci przedostały się ceny telefonów oraz specyfikacja techniczna. Ile zapłacimy za Nothing Phone 4a Pro i jego tańszego brata w Polsce? Czym nowe smartfony będą się różnić względem serii 3a?

Nothing Phone 4a Pro oraz jego tańszy brat to dwa nowe smartfony, które w przeciekach pojawiły się już kilka miesięcy temu. Premiera telefonów ma odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. I choć ich wygląd nie jest jeszcze znany, tak do sieci przedostały się ceny oraz częściowa specyfikacja techniczna urządzeń.

Ceny Nothing Phone 4a i 4a Pro. Ile zapłacimy w Polsce?

Nothing Phone 4a Pro to droższy z dwóch nowych modeli. Jego ceny mają startować od około 540 dolarów. Tańszy smartfon ma trafić do sprzedaży za około 475 dolarów. To o kilkadziesiąt dolarów więcej niż ostatnio. Ile zapłacimy w Polsce?

Polskie ceny telefonów z serii Nothing Phone 4a nie są na razie znane, ale można zakładać, że nie będą one zbliżone do tegorocznych modeli 3a. Będzie drożej. Tańszy smartfon powinien kosztować około 2 tys. złotych. Natomiast za wariant Pro zapłacimy pewnie od około 2,4-2,5 tys. złotych.

Przy okazji dowiadujemy się, że producent stawia na większe zróżnicowanie pod względem kolorów obudowy. Do wyboru mają być cztery odcienie. Są to biały, czarny, niebieski oraz różowy. Wraz ze smartfonami pojawi się nowy produkt. To słuchawki Headphone (a) z plastikową obudową, które będzie można nabyć w czerech kolorach – czarnym, białym, żółtym i różowym.

Specyfikacja techniczna smartfona Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro to lepszy z dwóch nowych smartfonów. Jego kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale pewne szczegóły już mamy. Pod obudową znajdzie się jeden z nowszych procesorów z rodziny Snapdragon 7 i najpewniej będzie to czip Gen 4. W tańszym modelu spodziewamy się układu 7s Gen 4.

Nowy smartfon ma również 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Pewnie pojawi się także co najmniej jedna inna opcja. To urządzenie jako jedyne ma wspierać eSIM. W modelu bez dopisku Pro takiego rozwiązania nie będzie.

Pojemność baterii, szczegóły ekrany czy aparatu fotograficznego nie są na razie znane. Można się spodziewać, że system kamer z Nothing Phone 4a Pro zaoferuje teleobiektyw peryskopowy, co zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Nie wiadomo również, jakie decyzje producent podjął w kwestii dizajnu. Być może pojawi się zupełnie nowy projekt, ale tego na razie nie wiadomo.

Firma niedawno wprowadziła do oferty model 3a Lite, który to ostatnio doczekał się wersji Community Edition opracowanej we współpracy z fanami marki. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że urządzenie zostanie wyprodukowane tylko w liczbie tysiąca sztuk.

