Redmi Note 15 Pro Plus 5G z cichą premierą w Polsce. Ceny i specyfikacja

Redmi Note 15 Pro Plus 5G to nowy smartfon Xiaomi, który debiutuje w Polsce. Premiera odbyła się po cichu. Wraz z pozostałymi telefonami z serii. Ile kosztuje to urządzenie? Polskie ceny Redmi Note 15 Pro Plus 5G są już znane i smartfona można zamawiać. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia.

Redmi Note 15 Pro Plus 5G to nowy smartfon, który Xiaomi wprowadziła do oferty w Chinach już kilka miesięcy temu. W Polsce musieliśmy poczekać dłużej. Za nami cicha premiera. Zobaczmy, jak prezentują się ceny oraz specyfikacja techniczna telefonu.

Premiera Redmi Note 15 Pro Plus 5G i ceny w Polsce

Polskie ceny Redmi Note 15 Pro Plus 5G zbliżone są do poprzednika. Urządzenie można już zamawiać, a wysyłka ma być realizowana na początku przyszłego tygodnia. Ile kosztuje ten telefon?

Redmi Note 15 Pro Plus 5G z 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane – 1999 złotych

Redmi Note 15 Pro Plus 5G z 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane – 2299 złotych

Za wariant bez dopisku Plus w nazwie trzeba zapłacić od 1699 złotych. Ceny są więc całkiem atrakcyjne. Do wyboru mamy trzy kolory obudowy. To jasnoniebieski Glacier Blue, czarny oraz brązowy Mocha Brown. Szczególnie ciekawie prezentuje się ostatnia z wymienionych wersji.

Specyfikacja techniczna smartfona Redmi Note 15 Pro Plus 5G

Smartfon Redmi Note 15 Pro Plus 5G nie jest dokładnie tym samym urządzeniem, które wprowadzono kilka miesięcy temu do Chin. Polska wersja została zmieniona przez Xiaomi. Dotyczy to baterii czy aparatu.

Telefon ma 6,83-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 2772 × 1280 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna to 3200 nitów. Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 7s Gen 4, który jest wspomagany przez wspomniane 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Energię w Redmi Note 15 Pro Plus 5G dostarcza bateria o pojemności 6500 mAh, a więc jest ona mniejsza w porównaniu do wersji z Chin. Zwiększono jednak prędkość ładowania do 100 W. Zwrotne ma moc 22,5 W.

Aparat fotograficzny telefonu ma główny obiektyw z OIS, który połączono z 200-megapikselowym sensorem. Natomiast ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Zabrakło teleobiektywu i w jego miejsce Xiaomi wstawiło kamerkę do zdjęć makro. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Z opisu na polskiej stronie wynika, że urządzenie dostarczane jest z HyperOS 2, a więc najnowszą wersję nakładki z numerkiem 3 otrzyma zapewne wraz z aktualizacją oprogramowania. Telefon został zamknięty w obudowie o grubości 8,19 mm i waży 207 gramów. Na wyposażeniu są również głośniki ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. W zestawie nie ma ładowarki i trzeba ją dokupić osobno. Przy okazji warto dodać, że po sieci krążą już przecieki o kolejnej generacji, czyli serii Note 16 Pro.

