tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Samsung Galaxy A57 i A37 5G z szybszą premierą. Kiedy nowe smartfony?
Android 
Udostępnij
Tweetnij

Samsung Galaxy A57 i A37 5G z szybszą premierą. Kiedy nowe smartfony?

Samsung Galaxy A57 i A35 5G to dwa nowe smartfony, których premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Kiedy to nastąpi? Wygląda na to, że nieco szybciej niż można się spodziewać. Premiera telefonów Samsung Galaxy A57 oraz A37 5G zostanie przyspieszona i na smartfony nie trzeba będzie czekać do marca.

Dawid Długosz 1 odsłon 0 komentarzy , , , ,

Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G to nowe smartfony, które są obecnie w ogniu przecieków. To oznacza, że premiera jest blisko i rzeczywiście, bo telefony powinny zadebiutować już w pierwszym kwartale 2026 r. Okazuje się jednak, że nastąpi to szybciej niż w rok od poprzedników. Marka zmienia plany wydawnicze, o czym raportuje źródło informacji.

Szybsza premiera smartfonów Samsung Galaxy A57 i A37 5G

Nowe informacje w sprawie telefonów ujawnił Abhishek Yadav, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu koreańskiej marki. Źródło twierdzi, że premiera smartfonów Samsung Galaxy A57 oraz A37 5G zostanie przyspieszona i to o co najmniej kilka tygodni. Kiedy więc je zobaczymy?

Tym razem Samsung planuje wprowadzić na rynek modele Galaxy A37 (Exynos 1480) i Galaxy A57 (Exynos 1680) wcześniej niż zwykle, bo w lutym 2026 r., podczas gdy typowe terminy premier serii A3x i A5x przypadają zazwyczaj na marzec lub kwiecień – ujawnia Abhishek Yadav w platformie X.

To oznacza, że nowe smartfony marki zadebiutują już w lutym 2026 r., choć normalnie spodziewaliśmy się ich dopiero w marcu. Nieco wcześniej pojawi się najtańszy telefon z serii, czyli model A07. Jego premiera ma odbyć się jeszcze w grudniu lub wcześnie w styczniu.

Nowe smartfony Samsung Galaxy A57 i A37 5G z modelem A77

Samsung Galaxy A57 5G to smartfon, który otrzyma autorski procesor Exynos 1680. Jest to czip z GPU Xclipse 550. Natomiast w telefonie A37 znajdzie się starszy czip Exynos 1480 z GPU Xclipse 530, który znamy już z modelu A55. Oba telefony mają pracować pod kontrolą Androida 16, ale Yadav nie potwierdził, czy będzie to oprogramowanie z nową nakładką One UI 8.5, która wcześniej w tym tygodniu została udostępniona w wersji beta.

Co ciekawe, w 2026 r. mamy zobaczyć jeszcze jeden nowy smartfon z serii A. Tym jest model A77 5G, który to będzie pierwszym z tej linii od czasu A73 sprzed kilku lat. Dokładna specyfikacja techniczna tego urządzenia nie jest na razie znana, ale można zakładać, że będzie najmocniejsza z całej rodziny.

Smartfony Samsung Galaxy A57 i A37 5G powinny wprowadzić różne udoskonalenia i nowości względem poprzedników, które obejmą różne obszary. Jednak sam dizajn nie powinien ulec większym zmianom. Wynika to z faktu, że został odświeżony z tegorocznymi telefonami i pewnie przez jakiś czas będzie nam towarzyszyć. Ceny nie są znane, ale można zakładać, że będą zbliżone do poprzedników.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

źródło

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij