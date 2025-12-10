Samsung Galaxy A57 i A37 5G z szybszą premierą. Kiedy nowe smartfony?

Samsung Galaxy A57 i A35 5G to dwa nowe smartfony, których premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Kiedy to nastąpi? Wygląda na to, że nieco szybciej niż można się spodziewać. Premiera telefonów Samsung Galaxy A57 oraz A37 5G zostanie przyspieszona i na smartfony nie trzeba będzie czekać do marca.

Samsung Galaxy A57 5G i A37 5G to nowe smartfony, które są obecnie w ogniu przecieków. To oznacza, że premiera jest blisko i rzeczywiście, bo telefony powinny zadebiutować już w pierwszym kwartale 2026 r. Okazuje się jednak, że nastąpi to szybciej niż w rok od poprzedników. Marka zmienia plany wydawnicze, o czym raportuje źródło informacji.

Szybsza premiera smartfonów Samsung Galaxy A57 i A37 5G

Nowe informacje w sprawie telefonów ujawnił Abhishek Yadav, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu koreańskiej marki. Źródło twierdzi, że premiera smartfonów Samsung Galaxy A57 oraz A37 5G zostanie przyspieszona i to o co najmniej kilka tygodni. Kiedy więc je zobaczymy?

Tym razem Samsung planuje wprowadzić na rynek modele Galaxy A37 (Exynos 1480) i Galaxy A57 (Exynos 1680) wcześniej niż zwykle, bo w lutym 2026 r., podczas gdy typowe terminy premier serii A3x i A5x przypadają zazwyczaj na marzec lub kwiecień – ujawnia Abhishek Yadav w platformie X.

To oznacza, że nowe smartfony marki zadebiutują już w lutym 2026 r., choć normalnie spodziewaliśmy się ich dopiero w marcu. Nieco wcześniej pojawi się najtańszy telefon z serii, czyli model A07. Jego premiera ma odbyć się jeszcze w grudniu lub wcześnie w styczniu.

Nowe smartfony Samsung Galaxy A57 i A37 5G z modelem A77

Samsung Galaxy A57 5G to smartfon, który otrzyma autorski procesor Exynos 1680. Jest to czip z GPU Xclipse 550. Natomiast w telefonie A37 znajdzie się starszy czip Exynos 1480 z GPU Xclipse 530, który znamy już z modelu A55. Oba telefony mają pracować pod kontrolą Androida 16, ale Yadav nie potwierdził, czy będzie to oprogramowanie z nową nakładką One UI 8.5, która wcześniej w tym tygodniu została udostępniona w wersji beta.

Co ciekawe, w 2026 r. mamy zobaczyć jeszcze jeden nowy smartfon z serii A. Tym jest model A77 5G, który to będzie pierwszym z tej linii od czasu A73 sprzed kilku lat. Dokładna specyfikacja techniczna tego urządzenia nie jest na razie znana, ale można zakładać, że będzie najmocniejsza z całej rodziny.

Smartfony Samsung Galaxy A57 i A37 5G powinny wprowadzić różne udoskonalenia i nowości względem poprzedników, które obejmą różne obszary. Jednak sam dizajn nie powinien ulec większym zmianom. Wynika to z faktu, że został odświeżony z tegorocznymi telefonami i pewnie przez jakiś czas będzie nam towarzyszyć. Ceny nie są znane, ale można zakładać, że będą zbliżone do poprzedników.

źródło