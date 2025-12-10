Google Pixel 10a blisko. Wycieka specyfikacja techniczna smartfona

Google Pixel 10a to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w pierwszej połowie 2026 r. Specyfikacja techniczna telefonu nie została dochowana w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostały się szczegóły związane z wyposażeniem urządzenia. Pod tym względem Google Pixel 10a będzie bardzo podobny do poprzednika.

Google Pixel 10a to nowy smartfon, który to jednak ma być bardzo podobny do modelu 9a. Nie dotyczy to wyłącznie wyglądu. Specyfikacja techniczna również będzie zbliżona i mające się pojawić różnice będą niewielkie. Potwierdza to nowy przeciek, którego autorem jest leaker Evleaks, czyli Evan Blass.

Specyfikacja techniczna smartfona Google Pixel 10a

Blass uzyskał informacje związane ze specyfikacją techniczną telefonu Google Pixel 10a, które pochodzą ze strony operatora Verizon. Na karcie znajduje się trochę szczegółów związanych z wyposażeniem smartfona. Czego należy się spodziewać?

Nowy smartfon ma ekran typu Plastic AMOLED o przekątnej 6,285 cala i rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu ma odbywać się z częstotliwością do 120 Hz. Pod obudową znajduje się bateria o pojemności 5100 mAh.

Aparat fotograficzny smartfona Google Pixel 10a nie doczekał się większych zmian. Tylna kamera nadal ma dwa obiektywy, z których główny ze światłem f/1.7 połączono z 48-megapikselowym czujnikiem. Natomiast ultraszerokokątny współpracuje z 13-megapikselowym sensorem. Na podobną rozdzielczość można liczyć podczas robienia zdjęć selfie.

Powyższy dokument potwierdza nam także 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB miejsca na dane. Procesor nie został wymieniony, ale wszystko wskazuje na zeszłoroczny czip Tensor G4. Tym razem producent nie zdecydował się na najnowszy układ, którym jest G5 z pozostałych telefonów serii 10.

Kiedy premiera Google Pixel 10a

Specyfikacja techniczna modelu Google Pixel 10a ujawnia nam, że urządzenie jest bardzo podobne do poprzednika. Na rewolucyjne zmiany nie ma co liczyć i jest to pewnym rozczarowaniem. Pozostaje wierzyć, że firma być może zaskoczy ceną i ta zostanie nieco obniżona? Tego na razie nie wiadomo, ale byłby to ciekawy ruch w stronę klientów.

Nowy smartfon nie ma jeszcze dokładnej daty premiery. Można jednak zakładać, że urządzenie pojawi się w ofercie po około roku od modelu 9a, a więc w pierwszym kwartale 2026 r. Kto wie, a może nie nastąpi to w marcu, a trochę wcześniej?

Google Pixel 10a to smartfon, który wizualnie również jest bardzo podobny do poprzednika. Obudowa i aparat fotograficzny nie otrzymały rzucających się w oczy zmian. Firma postanowiła pozostać przy dotychczasowym wzornictwie. Co jednak nie dziwi, bo to odświeżono wcześniej w tym roku i zrezygnowano z garbu na pleckach dla obiektywów. Całość będzie pracować pod kontrolą najnowszego Androida 16.

