Realme 16 Pro Plus z datą premiery. Jest specyfikacja. Ceny będą atrakcyjne

Realme 16 Pro Plus to nowy średniak marki, którego debiut jest blisko. Data premiery przestała być tajemnicą i smartfon zostanie zaprezentowany już na początku 2026 r. Specyfikacja techniczna również jest znana, a ceny Realme 16 Pro Plus z pewnością będą atrakcyjne. Zobaczmy, co wiemy o tym urządzeniu.

Realme 16 Pro Plus to nowy smartfon, który zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale 2026 r. Kiedy to nastąpi? Wcześniej niż mogłoby się wydawać, bo już na początku stycznia. Do sieci przedostała się data premiery. Znana jest także specyfikacja techniczna, a jakie będą ceny telefonu?

Data premiery Realme 16 Pro Plus i atrakcyjne ceny

Datą premiery telefonu Realme 16 Pro Plus jest 6 stycznia. To oznacza, że nowa seria zadebiutuje w czasie krótszym niż pół roku względem modelu 15 Pro. Termin ten dotyczy na razie jednego rynku i są to Indie. W Europie czy Polsce z pewnością poczekamy trochę dłużej.

Ceny Realme 16 pro Plus nie są na razie znane, ale można się spodziewać, że będą zbliżone do modelu 15 Pro. Problem jednak w tym, że ten ostatni nie doczekał się wariantu z dopiskiem Plus w nazwie. Urządzenie trafiło do oferty w kwotach od 28999 rupii (mniej niż 1200 złotych). Można więc zakładać, że w przypadku nowego telefonu będzie to od około 35 tys. rupii (ok. 1420 złotych).

Wraz z Plusem pojawi się także tańszy wariant smartfona w postaci modelu 16 Pro. Wiemy, że w podstawowej konfiguracji sprzętowej telefony mają dostać 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB miejsca na dane. Do wyboru będą trzy kolory obudowy. Są to szary, różowy oraz złoty.

Specyfikacja techniczna smartfona Realme 16 Pro Plus

Smartfon Realme 16 Pro Plus nie skrywa przed nami już większych tajemnic pod względem specyfikacji technicznej. Telefon otrzyma 6,78-calowy ekran OLED-owy z odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Rozdzielczość wyświetlacza to 1.5K. Procesor znajdujący się pod obudową nie jest znany, ale ma on być wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca.

Bateria będzie duża, bo jej pojemność to 7000 mAh. Nie zabraknie także wsparcia dla szybkiego ładowania z użyciem ładowarki o mocy 80 W. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy, z których główny współpracuje z 200-megapikselowym sensorem. W Plusie ma znaleźć się także teleobiektyw peryskopowy, co jednak na razie nie zostało potwierdzone. Przednia kamera do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny ma być połączony z 8-megapikselowym czujnikiem.

Realme 16 Pro Plus pracuje pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z nową nakładką UI 7. Więcej szczegółów nie jest znanych, ale te pewnie przedostaną się do sieci jeszcze przed styczniową premierą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło