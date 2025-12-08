One UI 8.5 beta dla Samsung Galaxy S24 Ultra na wideo. Nowości jest sporo

One UI 8.5 beta zostanie udostępnione na dniach. Tymczasem mamy okazję zobaczyć nowe oprogramowanie w akcji na wideo dla telefonu Samsung Galaxy S24 Ultra. Nowości jest sporo i obejmują różne obszary nakładki. Publiczny program pilotażowy One UI 8.5 beta wystartuje niedługo. Aktualizacja trafia najpierw na serię S25.

One UI 8.5 beta to poglądowa wersja nowej nakładki, którą firma udostępni w bardzo niedługim czasie. Publiczny program pilotażowy może ruszyć jeszcze w tym tygodniu grudnia. Tymczasem mamy okazję obejrzeć oprogramowanie na wideo i tym razem jest to software uruchomiony na smartfonie Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra z One UI 8.5 beta na wideo

Serwis Sammobile uzyskał dostęp do nowego oprogramowania i uruchomił je na telefonie Samsung Galaxy S24 Ultra, czyli flagowcu z 2024 r. Udostępniony przez źródło materiał wideo ujawnia sporo nowości z nakładki One UI 8.5 beta, które wkrótce będą mogli sprawdzić testerzy. Niedawno wspominaliśmy wam, że do sieci przedostał się oficjalny wykaz zmian.

One UI 8.5 beta dla Samsung Galaxy S24 Ultra wprowadza wiele nowości. W tym widocznych gołym okiem. Na uwagę zasługuje z pewnością w pełni konfigurowalny panel szybkich ustawień, odświeżony zegar, nowe opcje dla paska Now Bar czy przeprojektowane ustawienia z paskiem wyszukiwania w kształcie pigułki w dolnej części ekranu.

Pojawiają się także zmiany w wybranych aplikacjach firmy Samsung, ale nie dotyczy to wszystkich z nich. Wśród nowości jest m.in. pasek wyszukiwania przesunięty na prawy górny róg ekranu. Wynika to z faktu, że jest to wewnętrzna kompilacja oprogramowania, a nie publicznie dostępna. W ogólnodostępnej edycji beta zmiany obejmą także pozostałe aplikacje producenta. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym wideo.

Kiedy aktualizacja One UI 8.5 beta dla Samsung Galaxy S24

Publiczny program pilotażowy One UI 8.5 beta może wystartować dosłownie w każdej chwili. W pierwszej kolejności nową nakładkę wypróbują właściciele telefonów z serii S25 na wybranych rynkach, m.in. z Korei Południowej. W Polsce zapewne poczekamy na tak zwaną drugą rundę, co powinno nastąpić za kilka tygodni.

Smartfony z rodziny Samsung Galaxy S24 również zostaną dopuszczone do programu pilotażowego nowej nakładki, ale nastąpi to pewnie dopiero na początku 2026 r. Testowa aktualizacja początkowo zostanie ograniczona do modeli z serii S25. Dostępność oprogramowania będzie zwiększana z czasem.

Lista smartfonów mających dostać One UI 8.5 beta jest długa. Nowa nakładka najpierw zadebiutuje wraz z telefonami S26. Dopiero potem będzie udostępniana na starsze urządzenia, co pewnie nie nastąpi szybciej niż pod koniec lutego czy w marcu. Trzeba więc uzbroić się jeszcze w trochę cierpliwości i czekać.

źródło, foto: Sammobile