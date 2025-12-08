One UI 8.5 beta 1 dla Samsung Galaxy S25 już jest. Kiedy aktualizacja w Polsce?

One UI 8.5 beta 1 jest już dostępne na smartfony Samsung Galaxy S25, ale nie w Polsce. W kraju poczekamy, ale wkrótce oprogramowanie powinno być dostępne też na naszym rynku. Kiedy to nastąpi? Polska może trafić na listę państw wraz z kolejną wersją One UI 8.5 beta, którą Samsung Galaxy S25 dostanie później w grudniu.

One UI 8.5 beta to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów koreańskiej marki, która bazuje na systemie Android 16. Producent uruchomił program pilotażowy, co odbyło się zgodnie z zapowiedziami. Oprogramowanie mogą już testować wybrani właściciele smartfonów Samsung Galaxy S25 na kilku rynkach. Kiedy będzie to możliwe również w Polsce?

Aktualizacja One UI 8.5 beta 1 dla Samsung Galaxy S25

Koniec oczekiwań. Producent zgodnie z przewidywaniami, które zakładały start programu pilotażowego na początku drugiego tygodnia grudnia, udostępnił dziś One UI 8.5 beta 1 dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S25. To duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadza liczne nowości. Niedawno do sieci przedostał się oficjalny wykaz zmian i z jego lektury dowiecie się, co nowego wprowadza nakładka. Choć w rzeczywistości jest tego więcej.

fot.: Tarun Vats/X

Beta testy nakładki One UI 8.5 ruszają na terenie wybranych rynków i na krótkiej liście nie ma na razie Polski, ale spokojnie. Nasz kraj dołączy do programu w niedługim czasie. Na razie oprogramowanie mogą pobierać właściciele telefonów Samsung Galaxy S25 (z wyjątkiem modeli Edge oraz FE) pochodzących z Korei Południowej, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Pierwsza beta nowego oprogramowania wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków ZYL8. Aktualizacja dystrybuowana drogą OTA waży niespełna 4 GB. Można ją pobrać po wcześniejszej rejestracji w aplikacji Members.

Kiedy One UI 8.5 beta na smartfony Samsung Galaxy S25 w Polsce

Nasz kraj znajduje się na liście dodatkowych państw, gdzie będzie dostępny program pilotażowy One UI 8.5 beta. Kiedy ruszą testy uaktualnienia w Polsce? Z pewnością nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. Wtedy będzie to możliwe również w Indiach.

Można się spodziewać, że właściciele smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 będą mogli dołączyć do programu pilotażowego w Polsce wraz z udostępnieniem One UI 8.5 beta 2. Będzie to druga kompilacja testowa nowej nakładki, która powinna pojawić się jeszcze w grudniu (za około dwa tygodnie) i wtedy zostaną dołączone kolejne państwa, w tym nasz kraj.

Z czasem program pilotażowy nowej nakładki zostanie rozszerzony także o inne smartfony marki. W pierwszej kolejności będą to pewnie tegoroczne składaki Z Fold 7 i Z Flip 7, a potem także seria S24. Na sfinalizowaną aktualizację trzeba będzie trochę poczekać. Beta testy potrwają z pewnością co najmniej kilka(naście) tygodni. Już po premierze modeli S26, których spodziewamy się w lutym.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile