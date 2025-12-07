OnePlus 15R w Polsce z dużą baterią. Jest mniejsza niż w modelach Ace 6

OnePlus 15T to nowy smartfon, którego premiera w Polsce jest blisko. Pod obudową znajdzie się duża bateria, ale i tak jest ona mniejsza w porównaniu do modeli Ace 6. Producent tym razem zdecydował się na pewne cięcia. Mimo to OnePlus 15R ma największą baterię wśród telefonów marki dostępnych na globalnych rynkach.

OnePlus 15R to nowy smartfon, którego premiera w Polsce odbędzie się 17 grudnia. Czy będzie to przebrandowany model Ace 6 z dokładnie tą samą specyfikacją techniczną? Nie, bo pod obudową znalazła się mniejsza bateria. Choć warto mieć na uwadze, że i tak jej pojemność jest naprawdę duża.

OnePlus 15R z inną baterią niż smartfony Ace 6 i 6T

Bateria w telefonie OnePlus 15R ma pojemność 7400 mAh, co producent już potwierdził. Jest więc ona rekordowa duża w historii smartfonów marki sprzedawanych na globalnych rynkach, choć mniejsza od tej, którą umieszczono w Ace 6, gdzie jest to 7800 mAh. Natomiast w modelu 6T jest to aż 8300 mAh. Ograniczono też prędkość ładowania ze 120 W do 80 W.

Dotychczasowym rekordzistą pod tym względem był ostatni flagowiec z numerkiem 15 z baterią o pojemności 7300 mAh, której w porównaniu do telefonu z Chin nie zmieniono. Tym razem zdecydowano, że będzie inaczej. Za półtora tygodnia w Polsce zadebiutują także inne urządzenia marki. Są to smartwatch Watch Lite oraz tablet Pad Go 2.

