Samsung Galaxy S26, Plus i Ultra w One UI 8.5. Nowe smartfony potwierdzone

Samsung Galaxy S26, Plus i Ultra to trzy nowe smartfony, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Cała trójka została dostrzeżona w One UI 8.5, gdzie został potwierdzony wygląd. Jak dobrze wiemy, seria Samsung Galaxy S26 wprowadzi zmiany wizualne obejmujące dizajn. Grafiki z One UI 8.5 dają nam wgląd w nowości.

Samsung Galaxy S26, Plus i Ultra to trzy nowe smartfony, które są w ogniu przecieków. Co nie powinno dziwić, bo premiera zbliża się wielkimi krokami i ma odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. Wiemy, że telefony mają wprowadzić istotne zmiany obejmujące dizajn. Zostały one potwierdzone w One UI 8.5, czyli nowej nakładce producenta, która wkrótce zostanie udostępniona jako publiczna wersja beta. Co tam znaleziono? Nie tylko oficjalny wykaz zmian.

One UI 8.5 potwierdza dizajn smartfonów Samsung Galaxy S26, Plus i Ultra

W oprogramowaniu One UI 8.5 znaleziono grafiki prezentujące nowe urządzenia. Są to telefony ukrywające się pod nazwami kodowymi M1, M2 oraz M3. Co to za modele? Są to oczywiście kryptonimy smartfonów Samsung Galaxy S26, Plus i Ultra, czyli trzech nowych flagowców marki na 2026 r.

Wspomniane grafiki pochodzące z One UI 8.5 potwierdzają planowane zmiany obejmujące wygląd, które już wcześniej mogliśmy zobaczyć na renderach opracowanych przez Onleaks. Samsung Galaxy S26 Ultra ma przeprojektowany aparat fotograficzny, gdzie pojawia się garb. Na nim umieszczono trzy obiektywy. Pozostałe elementy znajdują się obok.

Podobny garb dla aparatu fotograficznego pojawia się także w dwóch tańszych modelach z serii. Zasadniczą różnicą jest to, że ich kamery składają się tylko z trzech obiektywów. Dioda doświetlająca LED, której tu nie widać, jest poza wyspą.

Nowe funkcje dla Samsung Galaxy S26 znalezione w One UI 8.5

Wspomniane grafiki to nie wszystko, co nakładka One UI 8.5 ujawnia nam na temat smartfonów Samsung Galaxy S26, Plus i Ultra. Nieco wcześniej serwis źródłowy znalazł w kodzie oprogramowania także informacje na temat nowych funkcji. Obejmują one ładowanie baterii.

W One UI 8.5 znajdują się informacje o dwóch funkcjach. Są to „superszybkie ładowanie bezprzewodowe” oraz „superszybkie ładowanie 3.0”. Pierwsza wiąże się ze standardem Qi2 25W, który Samsung Galaxy S26 ma obsługiwać od razu po wyjęciu z pudełek. Druga dotyczy szybszego ładowania z wykorzystaniem ładowarki przewodowej. Jej moc ma zostać zwiększona do 60 W.

Premiera nowych smartfonów koreańskiej marki ma odbyć się w lutym 2026 r. Można zakładać, że nie zostaną one dochowane w tajemnicy do dnia prezentacji i dojdzie do licznych przecieków. Sama nowa nakładka ma być wkrótce dostępna w wersji beta w ramach publicznego programu pilotażowego. To sprawi, że z pewnością zostaną znalezione w niej kolejne nowości obejmujące nadchodzące telefony.

