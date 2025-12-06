OnePlus 15 i 165 Hz. Aktualizacja wprowadza wsparcie na te aplikacje

OnePlus 15 to smartfon, którego ekran zapewnia odświeżanie obrazu nawet w 165 Hz. Problem jednak w tym, że taką funkcję obsługują nieliczne aplikacje. Wraz z nową aktualizacją to ulega zmianie. Ponadto nowe uaktualnienie oprogramowania dla smartfona OnePlus 15 wprowadza także inne nowości oraz udoskonalenia.

OnePlus 15 to nowy smartfon, który ma ekran umożliwiający odświeżanie obrazu nawet w 165 Hz. Nie działa to jednak z każdym oprogramowaniem. Dotychczas były to wybrane gry. Teraz wraz z aktualizacją pojawiają się także popularne aplikacje.

Aplikacje na OnePlus 15 ze wsparciem dla 165 Hz

Nowa aktualizacja dla smartfona OnePlus 15 to OxygenOS z numerkiem 16.0.1.305, która wprowadza różne nowości. Najważniejszą z nich wydaje się dodanie wsparcie dla odświeżania obrazu w 165 Hz dla popularnych aplikacji. Na liście są WhatsApp, Instagram czy X (dawniej Twitter).

Wszystkie wymienione aplikacje wcześniej umożliwiały wyświetlanie treści na smartfonie w maksymalnie 120 Hz. Nowa aktualizacja dodaje obsługę tylko w tych trzech platformach. Z czasem pewnie będzie ich więcej, ale na razie obsługa jest dosyć ograniczona.

Chcąc „zmusić” aplikacje WhatsApp, X czy Instagram do wyświetlania treści w 165 Hz, trzeba zrobić coś jeszcze. Na telefonie OnePlus 15 należy aktywować dostęp do opcji deweloperskich, gdyż stosowne przełączniki są ukryte właśnie tam. Nie jest to zbyt przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, ale na takie zdecydował się producent i nic z tym nie zrobimy.

I tutaj istotna uwaga. W przypadku włączenia opcji programistycznych w pewnych aplikacjach może wystąpić efekt uboczny. Dotyczy to przede wszystkim platform dla bankowości mobilnej, które po aktywacji funkcji mogą przestać prawidłowo działać. Dlatego warto mieć to na uwadze.

Co nowego z aktualizacją dla smartfona OnePlus 15

Aktualizacja OxygenOS 16.0.1.305 dodaje nie tylko wsparcie dla odświeżania w 165 Hz nowych aplikacji. Nowości oraz udoskonaleń jest więcej. Producent wymienia je w oficjalnym wykazie zmian.

Nowe uaktualnienie ułatwia aktywację funkcji Circle to Search. Następnie mamy przyspieszone uruchomienie aplikacji aparatu czy poprawki z zakresu kolorów na zdjęciach w wybranych scenariuszach użycia. Podobnie jest z odcieniami na filmach nagrywanych przy zachmurzeniu.

Właściciele smartfona OnePlus 15 dostają również udoskonalenia obejmujące system. Tutaj producent wymienia lepszy wskaźnik skuteczności dla funkcji odblokowywania wizerunkiem twarzy czy lepsze odczucia użytkownika w przypadku wystąpienia przegrzania. Nie zabrakło też ogólnych poprawek wpływających na stabilność oprogramowania. Ponadto wprowadzono różne zmiany mające wpływ na łączność.

Aktualizacja została w pierwszej kolejności udostępniona dla użytkowników z Indii. Wkrótce powinna być dostępna także na innych rynkach.

