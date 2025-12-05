Xiaomi 17 Ultra na zdjęciu. Nowy smartfon ma przeprojektowany aparat

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Kupimy go również w Polsce. Tymczasem w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie telefonu. Na fotografii widać, że smartfon Xiaomi 17 Ultra ma przeprojektowany aparat fotograficzny. Kamera nowego fotoflagowca przejdzie duże zmiany.

Xiaomi 17 Ultra to nadchodzący fotoflagowiec, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Kiedy zadebiutuje nowy smartfon i jakie zmiany wprowadzi? Rąbka tajemnicy uchyla nam pierwsze zdjęcie, na którym uchwycono telefon. Aparat fotograficzny urządzenia został przeprojektowany i zmiany są dosyć istotne.

Aparat fotograficzny Xiaomi 17 Ultra przeszedł zmiany

Niedawno wspominaliśmy wam o grafikach, na których zaprezentowano zestaw Photography Kit dla modelu Xiaomi 17 Ultra. Już one ujawniły nam, że aparat fotograficzny nowego fotoflagowca czekają większe zmiany. Kamera została przeprojektowano i zmodyfikowano ułożenie jej poszczególnych elementów, ale na tym nie koniec.

Zdjęcie, które widać poniżej, prezentuje Xiaomi 17 Ultra w specjalnej obudowie, która ma teoretycznie chronić nowy dizajn przed przeciekami. Rzeczywiście sam moduł kamery nie jest w pełni widoczny, ale można dostrzec wycięcia dla obiektywów oraz pozostałych elementów. Czegoś tu z pewnością brakuje.

Tak, aparat fotograficzny został pozbawiony jednego z obiektywów. Tym razem producent postanowił ograniczyć możliwości kamery do trzech aparatów fotograficznych. Nadal można dostrzec teleobiektyw peryskopowy, ale czwartego nie ma. Sam układ elementów również nieco się zmienił, choć nie są to jakoś daleko idące różnice. Wszystko nadal będzie znajdować się na module o dużych rozmiarach.

Kiedy premiera smartfona Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra to fotoflagowiec, którego premiera powinna odbyć się w niedługim czasie. Najpierw urządzenie pewnie zostanie zaprezentowane w Chinach, a potem również w Europie. Tym razem różnica w czasie powinna być niewielka i nie spodziewajmy się sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia przy okazji modeli z serii 17 Pro, które to na Starym Kontynencie nie pojawiły się do tej pory.

Dokładna data premiery Xiaomi 17 Ultra nie jest znana, ale można zakładać debiut w pierwszym kwartale 2026 r. Wiemy, że nowy fotoflagowiec otrzyma aparat z trzema obiektywami, ale nadal powinna to być kamera o dużych możliwościach. Włącznie z teleobiektywem peryskopowym połączonym z 200-megapikselowym sensorem.

Pod obudową telefonu znajdzie się najnowszy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5. Czip będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Bateria będzie duża i jej pojemność pewnie przekroczy 6000 mAh. Nie zabraknie też wsparcia dla szybkiego ładowania. Kamera ponownie powstała we współpracy z Leicą i ma dostać nowe elementy optyki.

