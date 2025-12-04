Samsung Galaxy Z Fold 8. Składany smartfon wprowadzi duże zmiany

Samsung Galaxy Z Fold 8 to nowy składany smartfon, którego premiera ma odbyć się w połowie 2026 r. Urządzenie wprowadzi dwie ważne zmiany. Nowością obejmują baterię oraz ładowanie. Pod tym względem Samsung Galaxy Z Fold 8 ma szansę przełamać kilkuletnią stagnację w składakach marki. Coś się w końcu zmieni.

Samsung Galaxy Z Fold 8 to składany smartfon, który zostanie zaprezentowany dopiero za kilka miesięcy. Wcześniej, bo wcześnie w 2026 r., zobaczymy serię S26. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje związane z następcą Z Folda 7. W drodze są dwie ważne zmiany i są to nowości, które klienci z pewnością docenią.

Samsung Galaxy Z Fold 8 z większą baterią i szybszym ładowaniem

Składane smartfony marki z tej serii od kilku lat mają baterie o pojemności 4400 mAh, które pozwalają na ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 25 W. Czy Samsung Galaxy Z Fold 8 w końcu coś w tej kwestii zmieni? Wygląda na to, że tak i sugerują to najnowsze przecieki.

Bateria mająca trafić pod obudowę telefonu Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie większa. Dokładna pojemność nie jest znana, ale źródło informacji wspomina o około 5000 mAh. Jakby tego było małe, to nowości obejmą także szybsze ładowanie. Urządzenie ma wspierać ładowarki o mocy 45 W. Być może pojawi się także wsparcie dla standardu bezprzewodowego Qi2 25W.

Jest to o tyle prawdopodobne, że najnowszy składak marki, czyli model Z TriFold, ma baterię o pojemności 5600 mAh i udało się ją zamknąć w obudowie, która po rozłożeniu ma zaledwie 3,9 mm grubości. Ponadto to urządzenie również otrzymało wsparcie dla ładowarek przewodowych o mocy do 45 W. Nic więc chyba nie stoi na przeszkodzie, aby zaimplementować to także w przyszłorocznym Z Foldzie.

Kiedy składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 to składany smartfon, który powinien zadebiutować w okolicy połowy 2026 r. Pewnie nastąpi to w lipcu. Wraz z tym urządzeniem pojawi się też Z Flip 8. Plotki wskazują także na inne urządzenie rozkładane jak książka, a więc może będzie to kolejna generacja modelu z serii SE.

Nowy składany smartfon pewnie nie wprowadzi większych zmian w konstrukcji. Ta została znacząco odchudzona w tym roku. Mówi się o tym, że podobne plany na 2026 r. producent wiąże z serią Z Flip. Spekuluje się także o przywróceniu wsparcia dla piórka S Pen, czyli akcesorium, którego model TriFold również nie obsługuje.

Pod obudową smartfona Samsung Galaxy Z Fold 8 znajdzie się pewnie także procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Aparat fotograficzny zapewne też wprowadzi jakieś zmiany, ale szczegóły nie są znane. Telefon będzie jednym z pierwszych koreańskiej marki z systemem Android 17 oraz nową nakładką One UI 9. W drugim kwartale zapewne ruszy jej publiczny program pilotażowy.

