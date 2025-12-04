Grudniowa aktualizacja na telefony Samsung. Co nowego i kiedy One UI 8.5?

Samsung przygotował kolejne uaktualnienie. To grudniowa aktualizacja z poprawkami bezpieczeństwa, która wkrótce trafi na wybrane smartfony marki. Czy to już ostatnie wydanie przed One UI 8.5 beta, czyli nową poglądową wersją nakładki firmy Samsung? Co nowego wprowadza grudniowa aktualizacja zabezpieczeń?

Grudniowa aktualizacja zabezpieczeń na telefony Samsung

Samsung udostępnił na swoich stronach informacje związane z zawartością najnowszej łatki. W pierwszej kolejności grudniowa aktualizacja trafi na modele z serii Galaxy S25. Potem dostaną ją również telefony Galaxy S24 oraz inne. Co nowego przygotowano?

Grudniowa aktualizacja zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa dla Androida, które dostarczyło Google. W tym miesiącu jest to kilkadziesiąt patchy, z których większość oznaczono wysokim ryzykiem zagrożenia. Sześć z nich ma krytyczny status i opisano je w biuletynach CVE-2025-48631, CVE-2025-48623, CVE-2025-48638, CVE-2025-48624, CVE-2025-48637 oraz CVE-2025-47319.

Ponadto Koreańczycy przygotowali 11 łatek (w listopadzie było ich 9) rozwiązujących błędy specyficzne dla jego oprogramowania. Wybrane z nich mają wysoki poziom zagrożenia, ale jest też kilka sklasyfikowanych w roli średniego.

Najpierw grudniowa aktualizacja na telefony Samsung trafi na urządzenia pochodzące z koreańskiej dystrybucji. Niedługo po tym łatki będą udostępniane także na smartfonach z innych rynków.

Kiedy aktualizacja One UI 8.5 beta na smartfony Samsung

Grudniowa aktualizacja prawdopodobnie jest już ostatnim uaktualnieniem przed rozpoczęciem programu pilotażowego One UI 8.5 beta, czyli kolejnej dużej nakładki opartej na systemie Android 16. Samsung pracuje nad nią od miesięcy i wiemy, że jej publiczna dostępność zostanie poprzedzona okresem co najmniej kilkutygodniowych testów.

Poglądowe wydanie One UI 8.5 beta musi już być naprawdę blisko. Skąd to wiemy? Przede wszystkim do sieci przedostał się oficjalny wykaz zmian i nowości, który jest bardzo obszerny. Choć w rzeczywistości i tak nie zawiera wszystkich informacji. Ponadto na serwerach firmy dostrzeżono nowe kompilacje oprogramowanie dla serii Samsung Galaxy S25. Jest to firmware kończący się ciągiem znaków ZYL3. Coś więc musi być na rzeczy.

Mówi się o tym, że Samsung rozpocznie publiczny program pilotażowy nowej nakładki już w drugim tygodniu grudnia, a więc za kilka dni. Początkowo software wypróbują tylko właściciele telefonów z serii S25 na kilku rynkach. W Polsce zapewne poczekamy do drugiej tury.

źródło: Samsung, opracowanie własne