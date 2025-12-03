Redmi Note 15 Pro Plus na dniach z premierą w Polsce. Są ceny i specyfikacja

Redmi Note 15 Pro Plus to nowy smartfon, którego premiera w Polsce odbędzie się w niedługim czasie. Jakie będą ceny telefonu? Czy specyfikacja techniczna została zmieniona względem protoplasty? Zobaczmy, co wiemy o Redmi Note 15 Pro Plus przed zbliżającym się wielkimi krokami debiutem.

Redmi Note 15 Pro Plus to smartfon, na który w Polsce w nadal czekamy. Nowy telefon debiutował w Chinach już w sierpniu, ale premiera w Europie ciągle przed nami. Wygląda na to, że czas oczekiwania jest już niedługi. Do sieci przedostały się rendery prasowe i ceny średniaka. Znana jest także specyfikacja techniczna modelu.

Ceny Redmi Note 15 Pro Plus i ile zapłacimy w Polsce

Cena Redmi Note 15 Pro Plus w Europie została ustalona na poziomie 499 euro. Ile nowy smartfon ma kosztować w Polsce? Wiele wskazuje na to, że w kraju zapłacimy 2099 złotych, ale na razie są to przypuszczenia.

Przy okazji do sieci przedostały się ceny pozostałych modeli z serii. Tańszy model Pro ma kosztować 399 euro, a więc w Polsce może to być 1699 złotych. Natomiast za wariant Note 15 5G trzeba będzie zapłacić 299 euro (ok. 1265 złotych).







Premiera Redmi Note 15 Pro Plus w Polsce odbędzie się pewnie jeszcze w tym miesiącu. Do wyboru będą trzy kolory obudowy. Najciekawszym wydaje się brązowy. Pozostałe dwa to ciemnoszary i jasnoniebieski. Warto dodać, że Xiaomi w międzyczasie rozpoczęło proce nad kolejną generacją i ostatnio poznaliśmy pierwsze szczegóły związane ze specyfikacją techniczną modelu 16 Pro Plus.

Specyfikacja techniczna smartfona Redmi Note 15 Pro Plus

Smartfon Redmi Note 15 Pro Plus sprzedawany w Polsce nie będzie dokładnie tym samym urządzeniem, co jego chiński odpowiednik. Xiaomi ponownie wprowadziło pewne zmiany. Pojemność baterii została zredukowana do 6500 mAh (z 7500 mAh), ale na uwagę zasługuje wsparcie dla nieco szybszego ładowania z użyciem ładowarki o mocy 100 W.

Nowy smartfon ma także nieco inny aparat fotograficzny. Teleobiektyw z 50-megapikselowym sensorem zniknął. W jego miejsce wstawiono słabszą kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Główny obiektyw połączono z 200-megapikselowym czujnikiem, a ultraszerokokątny z 8-megapikselowym sensorem. Przednia kamera do zdjęć pozwoli robić fotki w jakości do 32 megapikseli.

Pod obudową Redmi Note 15 Pro Plus znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM, co też może być pewnym rozczarowaniem. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Ekran to 6,83-calowy panel OLED-owy o rozdzielczości 1280 × 2772 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Telefon ma wymiary 163,34 × 78,31 × 7,91 mm i waży 207 gramów. Całość pracuje pod kontrolą Androida z autorską nakładką Xiaomi HyperOS.

