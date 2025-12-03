One UI 8.5 beta na smartfony Samsung blisko. Jest wykaz zmian i nowości

One UI 8.5 beta trafi wkrótce na wybrane smartfony marki Samsung. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie zabraknie i do sieci już teraz przedostał się oficjalny wykaz zmian, który testerzy zobaczą po zainstalowaniu One UI 8.5 beta 1 na swoim telefonie. Samsung nie dochował go w tajemnicy do premiery oprogramowania.

One UI 8.5 beta zbliża się wielkimi krokami i w testowych wydaniach znaleziono niedawno informacje o nowych funkcjach dla serii S26. Samsung planuje rozpocząć publiczny program pilotażowy nakładki jeszcze w tym miesiącu. W pierwszej kolejności software trafi na urządzenia z rodziny Galaxy S25. Tymczasem do sieci przedostał się oficjalny wykaz zmian i nowości. Jest on długi. Co nowego wprowadzi nadchodząca aktualizacja?

Co nowego z aktualizacją One UI 8.5 beta na smartfony Samsung

Galaxy AI

Ciągłe generowanie obrazów

Twórz bez przerwy. Funkcja Photo Assist pozwala teraz generować obrazy AI za pomocą różnych funkcji bez zapisywania każdej iteracji. Po zakończeniu możesz przejrzeć wszystkie swoje dzieła w historii i wybrać ulubione.

Bixby

Inteligentniejsze sterowanie urządzeniem

Rozmawiaj z Bixby własnymi słowami. Bixby teraz lepiej znajduje potrzebne ustawienie lub funkcję, nawet jeśli nie używasz dokładnych poleceń ani nazw funkcji. Po prostu powiedz, czego potrzebujesz, a Bixby zajmie się resztą.

Pytaj o cokolwiek, kiedy tylko chcesz

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiej odpowiedzi, czy szczegółowych informacji, po prostu zapytaj Bixby o natychmiastową odpowiedź. Nie musisz tracić czasu na wielokrotne wyszukiwanie ani przełączanie się między aplikacjami.

Historia rozmów

Przeglądanie poprzednich rozmów z Bixby jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Teraz możesz uzyskać dostęp do historii rozmów z panelu bocznego w aplikacji Bixby

Łączność

Udostępnianie pamięci

Uzyskuj dostęp do plików z dowolnego miejsca. Pliki z innych telefonów Samsung, tabletów i komputerów są dostępne w aplikacji Moje pliki na telefonie. Możesz również uzyskać dostęp do plików z telefonu na innych urządzeniach Samsung, a nawet na telewizorze.

Szybkie łączenie się z urządzeniami Smart View

Szybsze łączenie się z ulubionym ekranem. Możesz teraz dodać skrót na ekranie głównym, aby natychmiast wyświetlić ekran telefonu na telewizorze lub innym urządzeniu wyświetlającym.

Ulepszone funkcje Auracast

Słuchanie i transmisja dźwięku z Auracast jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Opcje transmisji i słuchania znajdują się teraz w menu Transmisja dźwięku w Ustawieniach.

Transmisja głosu

Transmituj swój głos do osób w pobliżu dzięki Auracast. Oprócz dźwięku multimediów możesz teraz transmitować swój głos za pomocą wbudowanego mikrofonu telefonu.

Szybkie udostępnianie

Unikaj niechcianych próśb o udostępnienie

Możesz teraz ustawić funkcję Szybkie udostępnianie tak, aby odbierała pliki tylko z innych urządzeń zalogowanych na koncie Samsung lub koncie Google.

Sugestie udostępniania zdjęć

Udostępniaj zdjęcia szybciej odpowiednim osobom. Gdy udostępniasz zdjęcia ze znajomymi lub rodziną, funkcja Szybkiego Udostępniania rozpoznaje, kto jest na nich widoczny i sugeruje udostępnienie bezpośrednio tym osobom.

Ekran główny i ekran blokady

Automatyczny układ ekranu blokady

Tapety ze zdjęciami osób lub zwierząt domowych są teraz idealnie dopasowane. Po wybraniu zdjęcia do ekranu blokady układ dostosowuje się automatycznie, dzięki czemu zegar i widżety nie zasłaniają ważnych części zdjęcia.

Więcej konfigurowalnych czcionek zegara

Spersonalizuj zegar na ekranie blokady. Możesz teraz dostosować grubość większej liczby stylów czcionek, aby dopasować go do swoich preferencji.

Pogoda

Ulepszony widżet pogody

Szybko sprawdź nadchodzące opady w widżecie Pogoda na ekranie głównym. Widżet wyświetla teraz wykres, jeśli opady są spodziewane w ciągu najbliższych kilku godzin.

Indeks pyłków

Sprawdź, ile pyłków jest w powietrzu, aby pomóc w radzeniu sobie z alergiami. Możesz sprawdzić poziom pyłków drzew, traw i ambrozji.

Zegar

Tła alarmów pogodowych

Obudź się przy alarmie, który przygotuje Cię na pogodę na dany dzień. Ekran alarmu może teraz wyświetlać aktualne warunki pogodowe jako tło, gdy zadzwoni.

Konwerter stref czasowych

Porównuj strefy czasowe na pierwszy rzut oka. Nowy suwak w aplikacji Zegar ułatwia sprawdzenie różnicy czasu między miejscami na świecie.

Zdrowie Samsung

Ulepszone raporty tygodniowe

Zobacz pełniejszy obraz swojego zdrowia każdego tygodnia. Tygodniowe raporty zawierają teraz dane z monitora leków i sesji uważności.

Ulepszone funkcje udostępniania

Udostępniaj swoje treningi tak, jak lubisz. Mieszaj i dopasowuj statystyki ćwiczeń ze zdjęciami z treningu, aby stworzyć idealny post w mediach społecznościowych.

Rozpocznij medytacje z zegarka

Znajdź spokój prosto z nadgarstka

Teraz możesz rozpocząć ulubione lub polecane medytacje bezpośrednio na zegarku Galaxy Watch, bez sięgania po telefon.

Pomiary poziomu antyoksydantów z zegarka

Sprawdź poziom antyoksydantów w dowolnym momencie. Dokonaj pomiaru bezpośrednio z zegarka Galaxy Watch, nawet jeśli nie jest on połączony z telefonem. Działa z Galaxy Watch8 i Galaxy Watch Ultra.

Bezpieczeństwo i prywatność

Ochrona przed kradzieżą

Chroń swój telefon i dane na wypadek zgubienia lub kradzieży. Włącz blokadę uwierzytelniania w przypadku nieudanych prób, aby automatycznie zablokować ekran w przypadku zbyt wielu nieudanych prób weryfikacji tożsamości za pomocą odcisków palców, kodu PIN, wzoru lub hasła. Weryfikacja tożsamości chroni również jeszcze więcej ustawień niż wcześniej.

Tymczasowe wyłączenie automatycznej blokady

Jeśli chcesz tymczasowo wyłączyć ochronę automatyczną, nowa opcja umożliwia jej automatyczne włączenie po 30 minutach, abyś o tym nie zapomniał.

Bateria i zasilanie

Ulepszone informacje o baterii

Wyraźniejszy podgląd zużycia baterii. Przeprojektowany ekran ustawień baterii ułatwia sprawdzanie pozostałego czasu pracy, stanu ładowania i dziennego zużycia w ciągu ostatniego tygodnia.

Ulepszone oszczędzanie energii

Używaj oszczędzania energii, aby bateria działała dłużej bez ładowania. Wybierz opcję Standard, aby uzyskać umiarkowane oszczędności i konfigurowalne limity, lub wybierz opcję Maksymalną, aby wyłączyć wszystkie zbędne funkcje i wydłużyć czas pracy baterii.

Ułatwienia dostępu

Łatwe sterowanie aparatami słuchowymi Bluetooth

Uzyskaj dostęp do ustawień aparatów słuchowych Bluetooth bezpośrednio ze skrótu Ułatwienia dostępu. Pojawi się wyskakujące okienko, które umożliwia zmianę programu słuchowego, włączanie i wyłączanie dźwięku otoczenia i wiele więcej.

Steruj powiększeniem za pomocą myszy lub klawiatury

Utrzymuj powiększony obszar w polu widzenia dzięki tym nowym opcjom. Możesz sprawić, by powiększony obszar podążał za kursorem podczas pisania lub przesuwania go po zmianie fokusu za pomocą klawiatury. Używając myszy, możesz sprawić, by powiększony obszar przesuwał się po przesunięciu wskaźnika do krawędzi ekranu.

Akcja zatrzymania i akcje narożnikowe

Funkcja automatycznej akcji po zatrzymaniu wskaźnika została podzielona na dwie funkcje. Akcja zatrzymania pozwala ustawić niestandardowe akcje, gdy mysz przestaje się poruszać na określony czas. Akcje narożnikowe pozwalają ustawić inną akcję dla każdego rogu ekranu.

Jeszcze więcej ulepszeń

Bardziej konfigurowalny panel szybkiego dostępu

Ustawiaj swoje ustawienia szybkiego dostępu tak, jak lubisz. Możesz teraz dodawać, usuwać, zmieniać kolejność i organizować elementy sterujące w panelu szybkiego dostępu.

Wczesne powiadomienia o przypomnieniach

Otrzymuj powiadomienia przed terminem przypomnienia, aby mieć pewność, że nie zapomnisz o ważnych zadaniach. Możesz wybrać, z jakim wyprzedzeniem chcesz otrzymywać powiadomienia o każdym przypomnieniu.

Nagrywanie części ekranu

Uwzględnij w nagraniach ekranu tylko to, czego potrzebujesz. Teraz możesz zaznaczyć tylko fragment ekranu, który chcesz nagrać.

Podpowiedzi Kalkulatora

Oszczędzaj czas na obliczeniach. Liczby i wzory skopiowane do schowka będą sugerowane po otwarciu Kalkulatora, dzięki czemu możesz je wprowadzić jednym dotknięciem.

Zachowaj rozmiary okien w Dex

DeX zapamiętuje teraz rozmiary i pozycje okien aplikacji. Po ponownym otwarciu aplikacji będzie ona wyświetlana dokładnie tak, jak ją zostawiłeś.

Kiedy Samsung udostępni One UI 8.5 beta dla Galaxy S25

Program pilotażowy One UI 8.5 beta ma wystartować jeszcze w tym miesiącu. Prawdopodobnie nastąpi to w drugim tygodniu grudnia. W pierwszej kolejności nowości wypróbują właściciele smartfonów Samsung Galaxy S25.

Początkowo nowe oprogramowanie będzie dostępne tylko na kilku rynkach. W Polsce pewnie poczekamy nieco dłużej, bo do drugiej połowy grudnia lub stycznia. W każdym razie w naszym kraju właściciele zgodnych telefonów również będą mogli brać udział w testach nakładki.

