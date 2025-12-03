One UI 8.5 beta na smartfony Samsung blisko. Jest wykaz zmian i nowości
One UI 8.5 beta trafi wkrótce na wybrane smartfony marki Samsung. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie zabraknie i do sieci już teraz przedostał się oficjalny wykaz zmian, który testerzy zobaczą po zainstalowaniu One UI 8.5 beta 1 na swoim telefonie. Samsung nie dochował go w tajemnicy do premiery oprogramowania.
One UI 8.5 beta zbliża się wielkimi krokami i w testowych wydaniach znaleziono niedawno informacje o nowych funkcjach dla serii S26. Samsung planuje rozpocząć publiczny program pilotażowy nakładki jeszcze w tym miesiącu. W pierwszej kolejności software trafi na urządzenia z rodziny Galaxy S25. Tymczasem do sieci przedostał się oficjalny wykaz zmian i nowości. Jest on długi. Co nowego wprowadzi nadchodząca aktualizacja?
Co nowego z aktualizacją One UI 8.5 beta na smartfony Samsung
Galaxy AI
Ciągłe generowanie obrazów
- Twórz bez przerwy. Funkcja Photo Assist pozwala teraz generować obrazy AI za pomocą różnych funkcji bez zapisywania każdej iteracji. Po zakończeniu możesz przejrzeć wszystkie swoje dzieła w historii i wybrać ulubione.
Bixby
Inteligentniejsze sterowanie urządzeniem
- Rozmawiaj z Bixby własnymi słowami. Bixby teraz lepiej znajduje potrzebne ustawienie lub funkcję, nawet jeśli nie używasz dokładnych poleceń ani nazw funkcji. Po prostu powiedz, czego potrzebujesz, a Bixby zajmie się resztą.
Pytaj o cokolwiek, kiedy tylko chcesz
- Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiej odpowiedzi, czy szczegółowych informacji, po prostu zapytaj Bixby o natychmiastową odpowiedź. Nie musisz tracić czasu na wielokrotne wyszukiwanie ani przełączanie się między aplikacjami.
Historia rozmów
- Przeglądanie poprzednich rozmów z Bixby jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Teraz możesz uzyskać dostęp do historii rozmów z panelu bocznego w aplikacji Bixby
Łączność
Udostępnianie pamięci
- Uzyskuj dostęp do plików z dowolnego miejsca. Pliki z innych telefonów Samsung, tabletów i komputerów są dostępne w aplikacji Moje pliki na telefonie. Możesz również uzyskać dostęp do plików z telefonu na innych urządzeniach Samsung, a nawet na telewizorze.
Szybkie łączenie się z urządzeniami Smart View
- Szybsze łączenie się z ulubionym ekranem. Możesz teraz dodać skrót na ekranie głównym, aby natychmiast wyświetlić ekran telefonu na telewizorze lub innym urządzeniu wyświetlającym.
Ulepszone funkcje Auracast
- Słuchanie i transmisja dźwięku z Auracast jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Opcje transmisji i słuchania znajdują się teraz w menu Transmisja dźwięku w Ustawieniach.
Transmisja głosu
- Transmituj swój głos do osób w pobliżu dzięki Auracast. Oprócz dźwięku multimediów możesz teraz transmitować swój głos za pomocą wbudowanego mikrofonu telefonu.
Szybkie udostępnianie
Unikaj niechcianych próśb o udostępnienie
- Możesz teraz ustawić funkcję Szybkie udostępnianie tak, aby odbierała pliki tylko z innych urządzeń zalogowanych na koncie Samsung lub koncie Google.
Sugestie udostępniania zdjęć
- Udostępniaj zdjęcia szybciej odpowiednim osobom. Gdy udostępniasz zdjęcia ze znajomymi lub rodziną, funkcja Szybkiego Udostępniania rozpoznaje, kto jest na nich widoczny i sugeruje udostępnienie bezpośrednio tym osobom.
Ekran główny i ekran blokady
Automatyczny układ ekranu blokady
- Tapety ze zdjęciami osób lub zwierząt domowych są teraz idealnie dopasowane. Po wybraniu zdjęcia do ekranu blokady układ dostosowuje się automatycznie, dzięki czemu zegar i widżety nie zasłaniają ważnych części zdjęcia.
Więcej konfigurowalnych czcionek zegara
- Spersonalizuj zegar na ekranie blokady. Możesz teraz dostosować grubość większej liczby stylów czcionek, aby dopasować go do swoich preferencji.
Pogoda
Ulepszony widżet pogody
- Szybko sprawdź nadchodzące opady w widżecie Pogoda na ekranie głównym. Widżet wyświetla teraz wykres, jeśli opady są spodziewane w ciągu najbliższych kilku godzin.
Indeks pyłków
- Sprawdź, ile pyłków jest w powietrzu, aby pomóc w radzeniu sobie z alergiami. Możesz sprawdzić poziom pyłków drzew, traw i ambrozji.
Zegar
Tła alarmów pogodowych
- Obudź się przy alarmie, który przygotuje Cię na pogodę na dany dzień. Ekran alarmu może teraz wyświetlać aktualne warunki pogodowe jako tło, gdy zadzwoni.
Konwerter stref czasowych
- Porównuj strefy czasowe na pierwszy rzut oka. Nowy suwak w aplikacji Zegar ułatwia sprawdzenie różnicy czasu między miejscami na świecie.
Zdrowie Samsung
Ulepszone raporty tygodniowe
- Zobacz pełniejszy obraz swojego zdrowia każdego tygodnia. Tygodniowe raporty zawierają teraz dane z monitora leków i sesji uważności.
Ulepszone funkcje udostępniania
- Udostępniaj swoje treningi tak, jak lubisz. Mieszaj i dopasowuj statystyki ćwiczeń ze zdjęciami z treningu, aby stworzyć idealny post w mediach społecznościowych.
Rozpocznij medytacje z zegarka
Znajdź spokój prosto z nadgarstka
- Teraz możesz rozpocząć ulubione lub polecane medytacje bezpośrednio na zegarku Galaxy Watch, bez sięgania po telefon.
Pomiary poziomu antyoksydantów z zegarka
- Sprawdź poziom antyoksydantów w dowolnym momencie. Dokonaj pomiaru bezpośrednio z zegarka Galaxy Watch, nawet jeśli nie jest on połączony z telefonem. Działa z Galaxy Watch8 i Galaxy Watch Ultra.
Bezpieczeństwo i prywatność
Ochrona przed kradzieżą
- Chroń swój telefon i dane na wypadek zgubienia lub kradzieży. Włącz blokadę uwierzytelniania w przypadku nieudanych prób, aby automatycznie zablokować ekran w przypadku zbyt wielu nieudanych prób weryfikacji tożsamości za pomocą odcisków palców, kodu PIN, wzoru lub hasła. Weryfikacja tożsamości chroni również jeszcze więcej ustawień niż wcześniej.
Tymczasowe wyłączenie automatycznej blokady
- Jeśli chcesz tymczasowo wyłączyć ochronę automatyczną, nowa opcja umożliwia jej automatyczne włączenie po 30 minutach, abyś o tym nie zapomniał.
Bateria i zasilanie
Ulepszone informacje o baterii
- Wyraźniejszy podgląd zużycia baterii. Przeprojektowany ekran ustawień baterii ułatwia sprawdzanie pozostałego czasu pracy, stanu ładowania i dziennego zużycia w ciągu ostatniego tygodnia.
Ulepszone oszczędzanie energii
- Używaj oszczędzania energii, aby bateria działała dłużej bez ładowania. Wybierz opcję Standard, aby uzyskać umiarkowane oszczędności i konfigurowalne limity, lub wybierz opcję Maksymalną, aby wyłączyć wszystkie zbędne funkcje i wydłużyć czas pracy baterii.
Ułatwienia dostępu
Łatwe sterowanie aparatami słuchowymi Bluetooth
- Uzyskaj dostęp do ustawień aparatów słuchowych Bluetooth bezpośrednio ze skrótu Ułatwienia dostępu. Pojawi się wyskakujące okienko, które umożliwia zmianę programu słuchowego, włączanie i wyłączanie dźwięku otoczenia i wiele więcej.
Steruj powiększeniem za pomocą myszy lub klawiatury
- Utrzymuj powiększony obszar w polu widzenia dzięki tym nowym opcjom. Możesz sprawić, by powiększony obszar podążał za kursorem podczas pisania lub przesuwania go po zmianie fokusu za pomocą klawiatury. Używając myszy, możesz sprawić, by powiększony obszar przesuwał się po przesunięciu wskaźnika do krawędzi ekranu.
Akcja zatrzymania i akcje narożnikowe
- Funkcja automatycznej akcji po zatrzymaniu wskaźnika została podzielona na dwie funkcje. Akcja zatrzymania pozwala ustawić niestandardowe akcje, gdy mysz przestaje się poruszać na określony czas. Akcje narożnikowe pozwalają ustawić inną akcję dla każdego rogu ekranu.
Jeszcze więcej ulepszeń
Bardziej konfigurowalny panel szybkiego dostępu
- Ustawiaj swoje ustawienia szybkiego dostępu tak, jak lubisz. Możesz teraz dodawać, usuwać, zmieniać kolejność i organizować elementy sterujące w panelu szybkiego dostępu.
Wczesne powiadomienia o przypomnieniach
- Otrzymuj powiadomienia przed terminem przypomnienia, aby mieć pewność, że nie zapomnisz o ważnych zadaniach. Możesz wybrać, z jakim wyprzedzeniem chcesz otrzymywać powiadomienia o każdym przypomnieniu.
Nagrywanie części ekranu
- Uwzględnij w nagraniach ekranu tylko to, czego potrzebujesz. Teraz możesz zaznaczyć tylko fragment ekranu, który chcesz nagrać.
Podpowiedzi Kalkulatora
- Oszczędzaj czas na obliczeniach. Liczby i wzory skopiowane do schowka będą sugerowane po otwarciu Kalkulatora, dzięki czemu możesz je wprowadzić jednym dotknięciem.
Zachowaj rozmiary okien w Dex
- DeX zapamiętuje teraz rozmiary i pozycje okien aplikacji. Po ponownym otwarciu aplikacji będzie ona wyświetlana dokładnie tak, jak ją zostawiłeś.
Kiedy Samsung udostępni One UI 8.5 beta dla Galaxy S25
Program pilotażowy One UI 8.5 beta ma wystartować jeszcze w tym miesiącu. Prawdopodobnie nastąpi to w drugim tygodniu grudnia. W pierwszej kolejności nowości wypróbują właściciele smartfonów Samsung Galaxy S25.
Początkowo nowe oprogramowanie będzie dostępne tylko na kilku rynkach. W Polsce pewnie poczekamy nieco dłużej, bo do drugiej połowy grudnia lub stycznia. W każdym razie w naszym kraju właściciele zgodnych telefonów również będą mogli brać udział w testach nakładki.
