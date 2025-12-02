tablety.pl

Samsung Galaxy Z TriFold z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?
Samsung Galaxy Z TriFold z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Samsung Galaxy Z TriFold to nowy składany smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Telefon ma główny ekran składający się z trzech części. Specyfikacja techniczna jest z górnej półki. Jak prezentują się ceny smartfona Samsung Galaxy Z TriFold i czy to urządzenie kupimy również w Polsce?

Marcelina Poznańska

Samsung Galaxy Z TriFold to składany smartfon, który powstawał kilka lat. Już wcześniej mówiono o tym, że premiera odbędzie się jeszcze przed końcem 2025 r. Tak też się stało, choć na razie urządzenia nie kupimy w Polsce. Zobaczmy, jak prezentują się ceny oraz specyfikacja techniczna tego zjawiskowego składaka.

Ceny Samsung Galaxy Z TriFold i kiedy premiera w Polsce

Premiera telefonu Samsung Galaxy Z TriFold odbyła się na razie tylko w Korei Południowej. Sprzedaż w tym kraju rozpocznie się 12 grudnia. Ceny zaczynają się od 3590400 wonów, czyli około 8,9 tys. złotych. Oczywiście w Polsce, gdy to urządzenie się pojawi, to zapłacimy więcej i z pewnością będzie to kwota przekraczająca 10 tys. złotych.

Jeszcze do końca grudnia Samsung Galaxy Z TriFold ma pojawić się w Chinach, Singapurze, Tajwanie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W pierwszym kwartale 2026 r. będą to Stany Zjednoczone. O Europie czy Polsce na razie nie ma ani słowa oraz nie wiadomo, kiedy i czy to nastąpi.

Samsung Galaxy Z TriFold z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

W zestawie z telefonem znajduje się ładowarka o mocy 45 W czy dedykowane etui Carbon Shield. W przypadku kolorów obudowy nie ma większego wyboru. Przewidziano tylko czarną wersję.

Specyfikacja techniczna składanego smartfona Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold to składany smartfon podobny do Huawei Mate XT. Główny ekran składa się z trzech części i po całkowitym rozłożeniu ma przekątną 10 cali. Jest to wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości QXGA+, odświeżaniem w zakresie do 120 Hz i jasności do 1600 nitów. Dodatkowy ekran ma przekątną 6,5 cala i jasność do 2600 nitów.

Samsung Galaxy Z TriFold z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Pod obudową, gdzie wykorzystano dwa unikalne zawiasy, znajduje się procesor Snapdragon 8 Elite. Czip jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 512 GB lub 1 TB miejsca. Energię dostarcza trzyczęściowa bateria o łącznej pojemności 5600 mAh, która wspiera ładowanie o mocy 45 W i bezprzewodowe 15 W.

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy Z TriFold ma trzy obiektywy. Główny połączono z 200-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 12-megapikselowym. Teleobiektyw 3x współpracuje z 10-megapikselowym czujnikiem. Są też dwie przednie kamerki z 10-megapikselowymi sensorami.

Samsung Galaxy Z TriFold z premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Urządzenie ma wymiary 159,2 × 75,0 × 12,9 mm, a po rozłożeniu grubość obudowy to zaledwie 3,9 mm. Telefon waży 309 gramów i pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8. Zawiasy wykonano z tytanu, a całość zapewnia ochronę przed wodą na poziomie normy IP48.

źródło: Samsung

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

