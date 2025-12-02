Redmi Note 16 Pro Plus w drodze. Kiedy nowe smartfony Xiaomi?

Redmi Note 16 Pro Plus to nowy superśredniak marki Xiaomi i wygląda na to, że jego premiera wcale nie jest odległa. W sieci pojawiły się pewne informacje związane z specyfikacją techniczną telefonu. Nowy smartfon dostanie aparat 200 MP. Możliwe, że model Redmi Note 16 Pro Plus pojawi się w ofercie Xiaomi wcześniej.

Redmi Note 16 Pro Plus to nowy smartfon Xiaomi, który pojawia się w plotkach jeszcze przed polską premierą serii 15 Pro. Co to oznacza? Nic innego, jak możliwy debiut znacznie wcześniej niż rok po poprzedniku. Kto wie, a może nastąpi to jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku?!

Specyfikacja Redmi Note 16 Pro Plus obejmuje aparat 200 MP

W sieci pojawiły się pierwsze informacje związane ze specyfikacją techniczną smartfona Redmi Note 16 Pro Plus i te są obiecujące. Źródłem przecieku jest chiński leaker, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu Xiaomi i nie tylko. Co już wiadomo?

Xiaomi jest już na etapie wewnętrznych testów nowych telefonów. To oznacza, że ma już gotowe prototypy i te są sprawdzane. Źródło wspomina, że nowy smartfon ma aparat fotograficzny wyposażony w 200-megapikselowy sensor. Oczywiście nie ma pewności, że takie rozwiązanie pojawi się także w Polsce, bo w przeszłości bywało z tym różnie.

Nie inaczej sytuacja ma wyglądać w przypadku modelu 15 Pro Plus. Jak dobrze wiemy, Xiaomi planuje go zmodyfikować na europejskich rynkach i nie będzie to dokładnie to samo urządzenie, które trafiło do sprzedaży w Chinach. Pojemność baterii zostanie zmniejszona do 6500 mAh. Natomiast aparat fotograficzny ma być pozbawiony teleobiektywu 2,5x, który połączono z 50-megapikselowym sensorem. Z pewnością warto mieć to na uwadze.

Kiedy premiera smartfona Xiaomi Redmi Note 16 Pro Plus?

Odpowiedź na to pytanie nie jest znana, ale możliwe, że Xiaomi zechce zmienić dotychczasowy harmonogram dla tej serii, która ma roczny cykl. Być może nowe modele będą się teraz pojawiać w ofercie co około pół roku. Wszak pierwsze informacje o Redmi Note 16 Pro Plus ujrzały światło dzienne dosyć wcześnie.

Jeśli Xiaomi rzeczywiście zmieni plany, to premiera Redmi Note 16 Pro Plus mogłaby odbyć się nawet w pierwszym lub na początku drugiego kwartału 2026 r. Byłaby to duża zmiana. Dokładne zamiary producenta nie są jednak znane.

Nowy smartfon, jak i cała seria skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Specyfikacja techniczna (poza wspomnianym aparatem) jest na razie nieznana. Nie wiadomo, co dokładnie planuje jeszcze ulepszyć firma. Możemy być jednak pewni, że informacje na ten temat nie zostaną dochowane do premiery i poznamy je jeszcze przed publiczną prezentacją telefonów. Podobnie jest z dizajnem. Dwie ostatnie serie były do siebie podobne, a więc można zakładać, że tym razem może pojawić się nowy projekt, ale to nic pewnego.

