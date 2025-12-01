Samsung Galaxy S26 Ultra i kolory obudowy. Potwierdzają je tapety

Samsung Galaxy S26 Ultra to smartfon, który otrzyma różne kolory obudowy. Rodzi się pytanie: jakie będą to barwy? Rąbka tajemnicy uchylają nam tapety z oprogramowania telefonu, które przedostały się do sieci. Wygląda na to, że Samsung Galaxy S26 Ultra pójdzie w ślady iPhone’ów 17 Pro i w palecie pojawi się nowy kolor.

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Jakie kolory obudowy otrzyma telefon? Dokładne barwy nie są na razie znane, ale rąbka tajemnicy na temat planów producenta w tej kwestii uchylają nam tapety, które wyciekły do sieci. Czego należy się spodziewać?

Tapety potwierdzają kolory obudowy smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra

Do sieci przedostały się tapety modelu Samsung Galaxy S26 Ultra i jest to sześć teł. Można więc zakładać, że dokładnie tyle odcieni obudowy pojawi się w palecie nowego flagowca z piórkiem S Pen. Choć we wszystkich kanałach dystrybucji będzie ich pewnie mniej, ale o tym za chwilę.

Jakie nowe kolory obudowy otrzyma Samsung Galaxy S26 Ultra? Wśród tych teł pojawia się jedno o zabarwieniu pomarańczowym i możliwe, że to jest właśnie ten nowy odcień smartfona. Skąd to wiemy? Informacje na ten temat pojawiały się już wcześniej, gdy plotkowano, że Samsung Galaxy S26 Ultra może pójść w ślady iPhone’a 17 Pro i Max. Teraz wydaje się to wielce prawdopodobne.













Wygląda na to, że nowy smartfon otrzyma co najmniej sześć odcieni, ale nie wszystkie kolory obudowy będą dostępne w ogólnej dystrybucji. Spodziewajmy się, że będzie jak wcześniej. Wybrane z nich będzie można zamówić jedynie w oficjalnym sklepie internetowym producenta. W ostatnich latach w ten sposób oferowano trzy unikalne wersje niedostępne w sprzedaży innymi kanałami.

Samsung Galaxy S26 Ultra z premierą w pierwszym kwartale 2026 roku

Dokładna data premiery smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra nie jest na razie znana, bo producent jej nie potwierdził. Wiele jednak wskazuje na to, że kolejne flagowce marki z serii S zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji Unpacked w lutym 2026 r. Potem ruszy przedsprzedaż.

Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny i będzie to spora zmiana w ciągu ostatnich kilku lat. Powróci wystający garb i przybierze on postać podłużnej pastylki, gdzie znajdą się trzy obiektywy. Pozostałe elementy zostaną umieszczone obok. Telefon zyska także więcej krągłości.

Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale ostanie plotki sugerują, że pod obudową zostanie umieszczona bateria o większej pojemności. Mówi się o 5200 mAh. Nie będzie to więc przełomowa różnica, ale zawsze na plus. Całość będzie pracować pod kontrolą One UI 8.5, czyli nowej nakładki, która wkrótce ma być dostępna w wersji beta.

