One UI 8.5 ujawnia ważne nowości dla serii Samsung Galaxy S26

One UI 8.5 to duża aktualizacja nakładki, która ujawnia nam coraz więcej informacji o smartfonach Samsung Galaxy S26. W oprogramowaniu doszukano się kolejnych nowości. W drodze są ważne zmiany. One UI 8.5 potwierdza, że Samsung Galaxy S26 zaoferuje szybsze ładowanie bezprzewodowe. Czekaliśmy na to kilka lat.

One UI 8.5 zbliża się wielkimi krokami i nowa nakładka oparta na Androidzie ujawnia nam kolejne ważne nowości związane z serią Samsung Galaxy S26. Dopiero co wspominaliśmy wam, że do sieci przedostały się tapety z modelu Ultra. Teraz serwis źródłowy doszukał się kolejnych zmian, które obejmują ładowanie bezprzewodowe.

Samsung Galaxy S26 i szybsze ładowanie bezprzewodowe z One UI 8.5

Już od jakiegoś czasu plotkuje się, jakoby Samsung Galaxy S26 miał zaoferować szybsze ładowanie bezprzewodowe baterii. Pod tym względem telefony marki z serii S nie widziały zmian od kilku lat. Skąd wiemy, że taka nowość jest w drodze? Doszukano się jej w kodzie źródłowym oprogramowania One UI 8.5. Co to znaleziono?

One UI 8.5 zawiera informacje o treści „superszybkie ładowanie bezprzewodowe”. W rzeczywistości nie będzie ono tak szybkie, jak to jest w przypadku chińskich producentów telefonów, gdzie są to wartości na poziomie 50 W i więcej, ale i tak w końcu coś się w tej kwestii zmieni.

Spekuluje się, że Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma szybkie ładowanie bezprzewodowe Qi2 25W. W pozostałych modelach z serii też ma pojawić się wsparcie dla tego standardu, ale prawdopodobnie prędkość ładowania zostanie zmniejszona do 20 W. Podobnie jest w przypadku smartfonów Google Pixel 10, gdzie obsługę najszybszego ładowania ograniczono do modelu Pro XL. W pozostałych zredukowano ją do 15 W.

W przypadku smartfonów Samsung Galaxy S26 może być podobnie, co z pewności warto mieć na uwadze. Niedawne plotki wskazywały także na większą baterię w modelu Ultra. Jej pojemność może zostać zwiększona do 5200 mAh. Poza tym szybsze będzie także ładowanie przewodowe. Tutaj przecieki wskazują na wsparcie dla ładowarek o mocy do 60 W.

Premiera One UI 8.5 z serią Samsung Galaxy S26

One UI 8.5 to duża aktualizacja oprogramowania, której premiera odbędzie się wraz z serią Samsung Galaxy S26. Spodziewamy się, że nastąpi to w lutym 2026 r. Wcześniej, bo jeszcze w tym miesiącu producent planuje uruchomić publiczny program pilotażowy nakładki. Prawdopodobnie ruszy on w drugim tygodniu grudnia.

W pierwszej kolejności One UI 8.5 w wersji beta wypróbują właściciele telefonów z serii S25 na wybranych rynkach. Z czasem program pilotażowy zostanie rozszerzony o kolejne urządzenia oraz rynki, w tym również Polskę. Prawdopodobnie od marca aktualizacja zacznie trafiać na starsze sprzęty i wiemy, że lista smartfonów w kolejce po to oprogramowanie jest długa.

