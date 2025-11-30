One UI 8.5 rozwiąże duży problem z Now Brief dla YouTube czy Spotify

One UI 8.5 to duża aktualizacja na smartfony marki Samsung, która wprowadzi liczne nowości. Przy okazji firma planuje rozwiązać pewien problem obejmujący funkcję Now Brief. Dotyczy to rekomendacji w YouTube czy Spotify. Będzie to możliwe poprzez udostępnienie w One UI 8.5 większej liczby danych użytkownika.

One UI 8.5 to aktualizacja, która wprowadzi wiele nowości, w tym inspirowanych iOS 26. Obejmą one również pasek Now Bar, w tym funkcję Now Brief. Jeśli korzystacie z rekomendacji dla YouTube czy Spotify, to pewnie wiecie, że obecnie nie działa to idealnie. Samsung planuje to poprawić i rąbka tajemnicy na temat planów producenta ujawnia kod źródłowy oprogramowania.

Now Brief z One UI 8.5 bardziej użyteczny dla YouTube i Spotify

Obecnie Now Brief jest w stanie dostarczać rekomendowane treści dla YouTube czy Spotify. W przypadku pierwsze serwisu są to propozycje wideo, a w drugiej platformie playlisty z muzyką. Problem jednak w tym, że działanie funkcji jest ograniczone, ale wraz z aktualizacją One UI 8.5 ma to ulec zmianie.

Użytkownicy najczęściej skarżą się na forach na rekomendacje z YouTube. Co prawda propozycje filmów mogą się podobać, ale wydają się nieszczególnie ukierunkowane. Problemem jest zbyt mały dostęp do danych, ale Samsung znalazł rozwiązanie, czego doszukano się w kodzie źródłowym oprogramowania.

One UI 8.5 w Nowe Brief powinno dostarczać lepsze rekomendacje dla wymienionych platform. Będzie to możliwe m.in. poprzez zezwolenie na dostęp do polubień użytkownika w tych serwisach. W Spotify propozycje mają być dostarczane również w zależności od pory dnia, co również ma znaczenie.

Przy okazji serwis źródłowy doszukał się w kodzie także pewnej nowości dla zdjęć. Przeglądanie fotografii ma skutkować rekomendacjami osób, które się na nich znajdują. Będzie się to oczywiście odbywać na podstawie rozpoznawania twarzy.

Samsung szykuje się do uruchomienia beta testów One UI 8.5

Pewne przecieki sprzed kilku tygodni sugerowały, że program pilotażowy One UI 8.5 beta może wystartować jeszcze w listopadzie. Tak się jednak nie stało. Wygląda jednak na to, że testy rozpoczną się w niedługim czasie. W pierwszej kolejności możliwości nowej nakładki wypróbują właściciele telefonów z serii Galaxy S25.

Program pilotażowy nakładki ma ruszyć w drugim tygodniu grudnia i potrwa zapewne kilka(naście) tygodni. Sfinalizowane oprogramowanie One UI 8.5 powinno być gotowe na premierę telefonów S26, których spodziewamy się w lutym 2026 r.

Po premierze serii S26 rozpocznie się aktualizacja na starsze telefony marki. Najpierw uaktualnienie dostaną właściciele smartfonów Samsung Galaxy S25, a potem także innych urządzeń. Można zakładać, że proces udostępniania nakładki potrwa co najmniej kilka tygodni.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: AndroidAuthority