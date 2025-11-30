Huawei Pura X2 w drodze. Ten składany smartfon będzie nietypowy

Huawei Pura X2 to składany smartfon, który z pewnością będzie nietypowy. Głównie za sprawą głównego wyświetlacza o proporcjach 16:10. Kiedy odbędzie się premiera drugiej generacji tego telefonu? Składany smartfon Huawei Pura X2 ma zadebiutować w pierwszym półroczu 2026 r. i dostanie autorski procesor Kirin 9030.

Huawei Pura X2 to nowy składany smartfon, który zadebiutuje w 2026 r. Telefon będzie następcą pierwszej generacji Pury X z tego roku. Urządzenie z pewnością było nietypowe, bo otrzymało wyświetlacz wyróżniający się na tle konkurencji proporcjami. Kiedy odbędzie się premiera i co już wiemy o tym sprzęcie?

Składany smartfon Huawei Pura X2 z czipem Kirin 9030

Huawei Pura X2 to składany smartfon, który ma dostać procesor Kirin 9030. W poprzedniku był to czip 9020, a więc jest naturalne, że w kolejnej generacji pojawi się nowy SoC. Układ znalazł się już w serii Mate 80 oraz składaku Mate X7.

Kirin 9030 to pierwszy procesor SMIC wykonany z wykorzystaniem procesu N+3. Układ występuje w dwóch wersjach. Podstawowej oraz Pro, które różnią się konfiguracją i wydajnością. W pierwszej jest 8 rdzeni CPU z obsługą maksymalnie 12 wątków. Natomiast w Pro znajduje się ich 9 i multitasking zwiększono do 14 wątków. W obu umieszczono ten sam GPU i jest to Maleoon 935.

Nowy procesor nie porywa wydajnością, bo pod tym względem chińska marka nie jest w stanie doścignąć Qualcomma, ale i tak Huawei Pura X2 powinien zapewnić lepszą wydajność względem poprzednika.

Huawei Pura X2 z premierą w pierwszym kwartale 2026 roku

Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że Huawei Pura X2 ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2026 r. Poprzedni telefon miał premierę w marcu, a więc nowy składany smartfon pojawi się po około roku od pierwszej generacji. Dokładny termin nie jest znany. Co wiadomo o specyfikacji technicznej?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: niewiele. Wiadomo tylko tyle, że Huawei Pura X2 ma dostać wspomniany procesor Kirin 9030, ale innych szczegółów związanych ze specyfikacją techniczną nie ujawniono i ta owiana jest tajemnicą. Można jedynie spodziewać się, że pojawią się różne udoskonalenia względem poprzednika.

W tegorocznym smartfonie umieszczono dwa ekrany. Główny wyświetlacz ma przekątną 6,3 cala i proporcje 16:10, co jest dosyć nietypowe w tego typu konstrukcjach. Drugi to panel OLED-owy o przekątnej 3,5 cala. Oba ekrany wykonano w technologii LTPO 2.0 i zapewniają zmienne odświeżanie w zakresie od 1 do 120 Hz.

Aparat fotograficzny ma aż cztery sensory. Główny to 50-megapikselowy czujnik. Dodatkowa kamera ma 1,5-megapikselową matrycę i pełni rolę wspomagacza. Bateria ma pojemność 4720 mAh i wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 66 W. Na dane przeznaczono od 256 GB do 1 TB miejsca.

