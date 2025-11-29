Realme 16 Pro Plus w drodze. Nowy smartfon i cztery wersje

Realme 16 Pro Plus to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Wiemy, że producent przygotowuje cztery wersje telefonu. Przy okazji mamy okazję zobaczyć model Realme 16 Pro bez dopisku Plus na zdjęciach. Co ze specyfikacją techniczną smartfona i kiedy go zobaczymy?

Realme 16 Pro Plus to nowy smartfon, który pojawi się wraz z modelem 16 Pro. W przypadku poprzedniej generacji zabrakło telefonu z dopiskiem Plus. Tym razem ma być inaczej. W sieci pojawiły się nowe informacje i te obejmują planowane wersje urządzenia.

Cztery wersje smartfona Realme 16 Pro Plus

Nowe informacje na temat planów marki ujawnił Abhishek Yadav, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu firmy. Zacznijmy od tego, że producent chce wprowadzić do oferty model Realme 16 Pro Plus i będzie to jego powrót, bo w serii 15 Pro takiego wariantu zabrakło.

Nowy smartfon ukrywa się pod nazwą kodową RMX5131 i dowiadujemy się, że w Indiach pojawią się trzy kolory obudowy. Są to szary, złoty oraz różowy. Do wyboru będą cztery wersje, które mają różnić się rozmiarem pamięci.

128 GB + 8 GB

256 GB + 8 GB

256 GB + 12 GB

512 GB + 12 GB

Przy okazji źródło wspomina również o jeszcze jednym telefonie. Będzie to tańszy smartfon Realme C81 4G (RMX5388), który otrzyma dwie wersje. Mają one różnić się rozmiarem pamięci na dane (64 lub 128 GB). W planach są dwa kolory obudowy – czarny oraz niebieski.

Smartfon Realme 16 Pro ujawnia wygląd na zdjęciach

Tańszy z telefonów, czyli Realme 16 Pro bez dopisku Plus w nazwie, pojawiał się w przeciekach już wcześniej, a teraz w końcu poznajemy jego wygląd. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do premiery planowanej na pierwszy kwartał 2026 r. i został dostrzeżony na stronie chińskiego urzędu TENAA, gdzie był certyfikowany przed premierą i tam wcześniej pojawiła się specyfikacja techniczna. Teraz mamy zdjęcia.

Realme 16 Pro ma przeprojektowany aparat fotograficzny, którego elementy znajdują się na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny obiektyw połączono z 200-megapikselowym sensorem. Dodatkowy czujnik ma matrycę 8 MP, a przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli. Ekran to 6,78-calowy wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz.

Nowy smartfon ma także nieznany procesor pracujący z częstotliwością do 2,5 GHz, a całość pracuje pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką UI 7. Energię dostarczy bateria o pojemności 7000 mAh. Certyfikowany telefon ma wymiary 162,6 × 77,6 × 7,75 mm i waży 192 g.

Jest bardzo możliwe, że dizajn Realme 16 Pro Plus będzie bardzo zbliżony i pojawią się tylko nieznaczne różnice. Na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać. Premiera nowej serii telefonów powinna odbyć się w okolicy lutego 2026 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło