Xiaomi 17 Ultra z ważną zmianą. Aparat bez jednego obiektywu

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, którego premiera ma odbyć się wcześnie w 2026 r. W drodze są istotne zmiany, które potwierdzają grafiki prezentujące zestaw Photography Kit. Telefon Xiaomi 17 Ultra otrzyma aparat fotograficzny pozbawiony jednego z obiektywów. Tym razem na pleckach obudowy znajdą się trzy kamery.

Xiaomi 17 Ultra to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna i wiemy, że producent szykuje dwie wersje. Wiele wskazuje na to, że fotoflagowiec zadebiutuje wcześnie w 2026 r. Pewnie jeszcze w pierwszym kwartale. Tymczasem do sieci przedostały się nowe informacje obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Będzie istotna zmiana, która dla wielu może być zaskoczeniem. Skąd to wiemy?

Zmiany ujawniają grafiki Xiaomi 17 Ultra Photography Kit

Do sieci przedostały się grafiki prezentujące zestaw Xiaomi 17 Ultra Photography Kit, czyli zewnętrzną obudowę dla telefonu, którą stworzono z myślą o fotografowaniu. W przypadku poprzednich generacji urządzenia taki dodatek również był oferowany. Rendery ujawniają, że producent ma w planach ważne zmiany.

Widoczne wyżej grafiki ujawniają, że aparat fotograficzny Xiaomi 17 Ultra zostanie pozbawiony jednego z obiektywów. Zamiast czterech będą trzy, co może wydawać się krokiem wstecz. Czego zabraknie? W trakcie prac nad telefonem firma testowała różne sensory ukrywające się pod nazwą kodową „Nezha”. Były to:

nezha_sunny_ov50m_front

nezha_sunny_ov50m_ultra

nezha_sunny_s5kjn5_tele

nezha_s5kjn5_ultra

nezha_semco_ovx10500u_wide

nezha_semco_s5khpe_tele

Stąd też przypuszcza się, że główny aparat fotograficzny Xiaomi 17 Ultra otrzyma sensory: 50-megapikselowy OVX10500U, 200-megapikselowy S5KHPE (teleobiektyw) i 50-megapikselowe OV50M lub S5KJN5 (kamerka ultraszerokokątna). Przednia kamera ma współpracować z czujnikiem OV50M. Przy okazji widać, że układ obiektywów został ponownie przeprojektowany.

Premiera smartfona Xiaomi 17 Ultra w pierwszym kwartale 2026 roku

Xiaomi 17 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Również na rynkach globalnych, a więc także w Polsce. Jak dobrze wiemy, dotychczas nie doczekaliśmy się debiutu pozostałych modeli z serii 17, w tym wersji Pro i Max.

Nowy smartfon marki otrzyma wysokiej klasy ekran OLED-owy oraz najnowszy procesor Qualcomma dla flagowców. Mowa oczywiście o czipie Snapdragon 8 Elite Gen 5, który będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Pod obudową znajdzie się z pewnością duża bateria, która zapewni wsparcie dla szybkiego ładowania. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką HyperOS 3.

Ceny Xiaomi 17 Ultra nie są na razie znane, ale nowy fotoflagowiec z pewnością będzie drogi. Można się spodziewać, że w Polsce za urządzenie zapłacimy około 6 tys. złotych. Więcej szczegółów poznamy bliżej premiery.

