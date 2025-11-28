Samsung Galaxy S27 Ultra. Są nowe szczegóły obejmujące aparat

Samsung Galaxy S27 Ultra to nowy smartfon, którego nie zobaczymy w krótkim czasie. Premiera odbędzie się dopiero wcześnie w 2027 r. Tymczasem w sieci już teraz pojawiły się pewne informacje obejmujące aparat fotograficzny. Tutaj bez większych zmian i główny sensor telefonu Samsung Galaxy S27 Ultra nie dostarczy Sony.

Samsung Galaxy S27 Ultra to smartfon, który pojawi się dopiero w 2027 r. wszak cały czas czekamy na premierę serii S26. Czy aparat fotograficzny zaoferuje większe zmiany względem tego, z czym mamy do czynienia obecnie? Jakiś czas temu plotkowano, że główny sensor może dostarczyć Sony. Nowe informacje mówią jednak o tym, że to się nie wydarzy, ale zacznijmy od początku.

Aparat smartfona Samsung Galaxy S27 Ultra bez sensora Sony

Sony opracowało w końcu własny sensor z 200-megapiselową matrycą dla smartfonów. Mowa o LYT-901 typu 1/1.12″ oraz rozmiarem pikseli 0,7 μm. Wspiera on m.in. Quad-Quad Bayer czy umożliwia łączenie 16 pikseli w jeden. Nie zabrakło też wspomagania ze strony AI. Czy Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma to rozwiązanie?

Koreańczycy w serii S Ultra korzystają z własnych sensorów 200 MP marki ISOCELL. Niedawno jednak plotkowano, że kolejny model planowany na 2027 r. może wnieść pod tym względem istotną zmianę i Samsung zdecyduje się na ten czujnik Sony. Nowe informacje w tej sprawie dostarcza leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki.

Wiele wskazuje na to, że LYT-901 jednak nie trafi do smartfona Samsung Galaxy S27 Ultra, choć brano to pod uwagę. Firma zrezygnowała z tego pomysłu i jako powody wskazuje się m.in. wyższe koszty, czego producent chce uniknąć. Przełożyłoby się to po prostu na mniejsze zyski.

Samsung Galaxy S27 Ultra nadal z sensorem ISOCELL 200 MP

To oznacza, że główny sensor w modelu Samsung Galaxy S27 Ultra nie zostanie wymieniony i firma pozostanie przy dotychczasowym rozwiązaniu. Tak więc spodziewajmy się czujnika ISOCELL z 200-megapikselową matrycą, które firma stosuje już od kilku lat.

Trudno powiedzieć, czy pojawią się jakieś inne zmiany obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Wiemy, że w przyszłym roku kamera zostanie przeprojektowana i pojawi się garb w kształcie podłużnej pastylki, gdzie znajdą się trzy obiektywy. Czwarty czy dioda doświetlająca LED zostaną umieszczone obok.

Samsung Galaxy S27 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w pierwszym kwartale 2027 r. Jest więc zbyt wcześnie, aby mówić o pełnej specyfikacji technicznej. Zamiary producenta nie są znane, choć można oczywiście się spodziewać, że pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 czy być może autorski Exynos 2700, a całość będzie pracować pod kontrolą Androida 17 z nakładką One UI 9.5.

