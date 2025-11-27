Samsung Galaxy A37 5G w benchmarku. Jest cześciowa specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy A37 5G to nowy smartfon marki, który zadebiutuje w 2026 r. Co ze specyfikacją techniczną telefonu? Rąbka tajemnicy uchyla nam baza benchmarku Geekbench, gdzie dostrzeżono urządzenie. Samsung Galaxy A37 5G otrzyma mocny procesor i jest to ten sam czip, który wcześniej umieszczono w modelu A55.

Samsung Galaxy A37 5G to nowy smartfon, na który czeka sporo osób. Telefon zadebiutuje wraz z modelem A57. Wiemy również, że w przyszłym roku w ofercie ma pojawić się także telefon A77. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna pierwszego urządzenia.

Samsung Galaxy A37 5G z procesorem z modelu A55

Smartfon Samsung Galaxy A37 5G został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Ta ujawnia nam, że pod obudową telefonu znalazł się ten sam procesor, który w tym roku umieszczono w modelu A55. Mowa o autorskim czipie Exynos 1480, który zapewni wyraźny wzrost wydajności względem poprzednika, czyli Snapdragona 6 Gen 3 z A36.

Exynos 1480 z telefonu Samsung Galaxy A37 5G zapewni kilkunastoprocentowy zysk wydajności względem poprzedniej generacji. Jest to 8-rdzeniowy SoC, który ma GPU Xclipse 530 oparty na mikroarchitekturze AMD. Dwa rdzenie CPU Cortex-A78 pracują z zegarem 2,75 GHz, a pozostałe sześć to Cortex-A55 2,0 GHz.

Baza benchmarku Geekbench ujawnia nam, że procesor wspomagany jest przez 6 GB pamięci RAM, ale spodziewajmy się także w wersji z 8 GB. Całość pracowała pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką producenta, którą jest One UI 8.5. Już wkrótce powinien rozpocząć się publiczny program pilotażowy wersji beta.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A37 5G

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu Samsung Galaxy A37 5G nie jest na razie znana, a wspomniany benchmarki nie ujawnia dodatkowych szczegółów. Pewne informacje już są i wiemy, że będzie to smartfon z typowej półki średniej. Większych zmian w dizajnie raczej się nie spodziewajmy, bo tej pojawiły się w tegorocznych modelach z serii A.

Samsung Galaxy A37 5G powinien dostać około 6,7-calowy ekran AMOLED-owy z odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz i rozdzielczości Full HD+. Bateria ma zapewne pojemność około 5000 mAh i powinna wspierać ładowanie z wykorzystaniem ładowarek o mocy do 45 W.

Aparat fotograficzny telefonu ma trzy obiektywy, ale konfiguracja kamery nie jest na razie znana i nie wiadomo, na jakie zmiany zdecydował się producent względem poprzednika. To samo dotyczy przedniej kamerki do selfie, która również może zostać zmodernizowana.

Ceny smartfona nie są na razie znane, ale pewnie będą zbliżone do modelu A36. Premiera powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. i pewnie nastąpi to w marcu. Dokładny termin nie jest znany, bo na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie.

