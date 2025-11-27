HyperOS 3 i Android 16 dla POCO. Lista smartfonów z aktualizacją i terminy
HyperOS 3 i Android 16 to duża aktualizacja Xiaomi, która trafi także na urządzenie marki POCO. Znana jest lista smartfonów, które dostaną to oprogramowanie. Jest także harmonogram uaktualnienia, który zawiera terminy dystrybucji Androida 16 z HyperOS 3 na smartfony POCO. Które telefony go dostaną i kiedy?
HyperOS 3 to duża aktualizacja Xiaomi, która na wiele telefonów firmy trafia wraz z systemem Android 16. Za nami premiera smartfonów POCO F8 Ultra i Pro, które mają preinstalowane to oprogramowanie. Kiedy uaktualnienie na starsze urządzenia? Jest lista oraz terminy.
Lista smartfonów POCO z aktualizacją Android 16 i HyperOS 3
Marka należąca do Xiaomi udostępniła informacje związane z aktualizacją do Androida 16 z nakładką HyperOS 3 na smartfony POCO. Harmonogram dystrybucji oprogramowania prezentuje się następująco.
Październik/Listopad 2025 roku
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
Listopad/Grudzień 2025 roku
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO M6+
- POCO M6
- POCO M7 Pro
- POCO M7
Grudzień 2025 roku/Marzec 2026 roku
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO F5 X6
- POCO M7 Pro
- POCO C85
- POCO Pad
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
Wybrane smartfony marki Xiaomi, w tym także POCO, dostały już aktualizację do Androida 16 z nakładką HyperOS 3. DDotyczy to m.in. modeli z serii F7 czy X7. W przypadku pozostałych urządzeń znajdujących się na liście nastąpi to w wyznaczonych terminach.
Co nowego z HyperOS 3 na smartfony POCO
HyperOS 3 to bardzo duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadza wiele nowości. Również dla smartfonów marki POCO. Są to m.in.:
- HyperIsland zbliżone do dynamicznej wyspy z iPhone’ów firmy Apple, które odpowiada za wyświetlanie różnych informacji czy aktywności na żywo.
- Nowości obejmujące narzędzia AI, w tym nowe funkcje z zakresu pisania, ulepszone rozpoznawanie treści na ekranie czy inteligentne widżety.
- Udoskonalony interfejs użytkownika z nowymi animacjami oraz płynniejszym działaniem.
- Lepsza integracja z urządzeniami marki Apple.
- Nowe funkcje z zakresu bezpieczeństwa oraz prywatności.
Warto mieć na uwadze, że wybrane starsze smartfony Xiaomi dostaną HyperOS 3, ale bez systemu Android 16. W przypadku tych urządzeń producent nie przewidział dostępności kolejnego większego uaktualnienia z numerkiem 3.1, gdzie też dodano nowości. Tutaj marka ograniczy się do tych sprzętów, które pracują pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego Google.
Można również się domyślać, że Xiaomi rozpoczęło wstępne prace nad kolejną wersją nakładki, którą będzie HyperOS 4. Jej premiera odbędzie się pewnie dopiero latem 2026 r. Natomiast proces aktualizacji ruszy jesienią. Planowane dla tej edycji oprogramowania nowości nie są na razie znane. Poznamy je bliżej prezentacji.
