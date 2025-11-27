HyperOS 3 i Android 16 dla POCO. Lista smartfonów z aktualizacją i terminy

HyperOS 3 i Android 16 to duża aktualizacja Xiaomi, która trafi także na urządzenie marki POCO. Znana jest lista smartfonów, które dostaną to oprogramowanie. Jest także harmonogram uaktualnienia, który zawiera terminy dystrybucji Androida 16 z HyperOS 3 na smartfony POCO. Które telefony go dostaną i kiedy?

HyperOS 3 to duża aktualizacja Xiaomi, która na wiele telefonów firmy trafia wraz z systemem Android 16. Za nami premiera smartfonów POCO F8 Ultra i Pro, które mają preinstalowane to oprogramowanie. Kiedy uaktualnienie na starsze urządzenia? Jest lista oraz terminy.

Lista smartfonów POCO z aktualizacją Android 16 i HyperOS 3

Marka należąca do Xiaomi udostępniła informacje związane z aktualizacją do Androida 16 z nakładką HyperOS 3 na smartfony POCO. Harmonogram dystrybucji oprogramowania prezentuje się następująco.

Październik/Listopad 2025 roku

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7

Listopad/Grudzień 2025 roku

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO M6+

POCO M6

POCO M7 Pro

POCO M7

Grudzień 2025 roku/Marzec 2026 roku

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F5 X6

POCO M7 Pro

POCO C85

POCO Pad

POCO Pad X1

POCO Pad M1

Wybrane smartfony marki Xiaomi, w tym także POCO, dostały już aktualizację do Androida 16 z nakładką HyperOS 3. DDotyczy to m.in. modeli z serii F7 czy X7. W przypadku pozostałych urządzeń znajdujących się na liście nastąpi to w wyznaczonych terminach.

Co nowego z HyperOS 3 na smartfony POCO

HyperOS 3 to bardzo duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadza wiele nowości. Również dla smartfonów marki POCO. Są to m.in.:

HyperIsland zbliżone do dynamicznej wyspy z iPhone’ów firmy Apple, które odpowiada za wyświetlanie różnych informacji czy aktywności na żywo.

Nowości obejmujące narzędzia AI, w tym nowe funkcje z zakresu pisania, ulepszone rozpoznawanie treści na ekranie czy inteligentne widżety.

Udoskonalony interfejs użytkownika z nowymi animacjami oraz płynniejszym działaniem.

Lepsza integracja z urządzeniami marki Apple.

Nowe funkcje z zakresu bezpieczeństwa oraz prywatności.

Warto mieć na uwadze, że wybrane starsze smartfony Xiaomi dostaną HyperOS 3, ale bez systemu Android 16. W przypadku tych urządzeń producent nie przewidział dostępności kolejnego większego uaktualnienia z numerkiem 3.1, gdzie też dodano nowości. Tutaj marka ograniczy się do tych sprzętów, które pracują pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego Google.

Można również się domyślać, że Xiaomi rozpoczęło wstępne prace nad kolejną wersją nakładki, którą będzie HyperOS 4. Jej premiera odbędzie się pewnie dopiero latem 2026 r. Natomiast proces aktualizacji ruszy jesienią. Planowane dla tej edycji oprogramowania nowości nie są na razie znane. Poznamy je bliżej prezentacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło