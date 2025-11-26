POCO F8 Ultra i Pro z premierą w Polsce. Ceny i przedsprzedaż

POCO F8 Ultra i Pro to dwa nowe smartfony, który debiutują w Polsce. Za nami huczna premiera telefonów i rusza przedsprzedaż, gdzie można sporo zaoszczędzić. Polskie ceny POCO F8 Ultra oraz Pro są naprawdę atrakcyjne. Nowe smartfony marki Xiaomi z pewnością zasługują na miano pogromców flagowców.

POCO F8 Ultra i Pro to dwa nowe smartfony marki Xiaomi, których premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Jeszcze przed debiutem mówiono, że nowe telefony to pogromcy flagowców i coś w tym jest. Znamy ceny, które są atrakcyjne. Ponadto rusza przedsprzedaż w Polsce i z pewnością warto się nią zainteresować.

Ceny POCO F8 Ultra i Pro w Polsce oraz kolory obudowy

Ceny smartfonów POCO F8 Ultra i Pro w Polsce są naprawdę atrakcyjne. Pod tym względem Xiaomi nie zawiodło. Ile trzeba zapłacić za nowe telefony? Kwoty widoczne są niżej.

POCO F8 Ultra z 12 GB RAM + 256 GB pamięci na dane – 2999 złotych

POCO F8 Ultra z 16 GB RAM + 512 GB pamięci na dane – 3299 złotych

POCO F8 Pro z 12 GB RAM + 256 GB pamięci na dane – 2599 złotych

POCO F8 Pro z 12 GB RAM + 512 GB pamięci na dane – 2299 złotych

Pierwszy z telefonów dostępny jest w dwóch kolorach obudowy i są to czarny oraz niebieski Denim Blue. Drugie urządzenie ma trzy wersje kolorystyczne. Są to czarny, niebieski i srebrny.

Polska przedsprzedaż POCO F8 Ultra i Pro

Dziś rusza polska przedsprzedaż nowych smartfonów i z pewnością warto się nią zainteresować. Z prostej przyczyny. Xiaomi pozwala sporo zaoszczędzić. POCO F8 Ultra można zakupić ze zniżką w wysokości 300 złotych, czyli już od 2699 złotych. Model Pro (w zależności od wersji) taniej o 200 lub 300 złotych.

Jeśli zdecydujecie się na zakup na stronie producenta, to będzie można skorzystać z kolejnych atrakcji. Kupując POCO F8 Ultra lub Pro można dobrać ładowarkę Xiaomi 90W Hypercharge Combo za 49 złotych (mniej o 40 złotych) albo nowy tablet Pad M1 za 799 złotych (standardowa cena to 1299 złotych).

Wspomniany tablet POCO Pad M1 to również nowość, choć w rzeczywistości jest to przebrandowany Redmi Pad 2 Pro sprzed kilku tygodni. Do wyboru są dwa kolory obudowy – szary i niebieski.

POCO F8 Ultra i Pro to pogromcy flagowców

Jak nietrudno zauważyć, ceny nowych smartfonów marki Xiaomi są naprawdę atrakcyjne i POCO F8 Ultra z pewnością zasługuje na miano pogromcy flagowców. W cenie telefonu ze średniej półki cenowej otrzymujemy mocne urządzenie z ostatnim procesorem Qualcomma, czyli czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ponadto pod obudową znajduje się duża bateria o pojemności 6500 mAh, choć względem protoplasty Redmi K90 Pro Max została ona zmniejszona. Nowością w serii jest obiektyw peryskopowy dla zoomu. Ekran to duży wyświetlacz OLED-owy o przekątnej 6,9 cala, a audio zostało przygotowane we współpracy z Bose.

źródło: POCO, opracowanie własne