Realme 16 Pro 5G prawie bez tajemnic. Wycieka specyfikacja smartfona

Realme 16 Pro 5G to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Debiut powinien odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. Tymczasem do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon Realme 16 Pro 5G otrzyma aparat z sensorem 200 MP i duży ekran AMOLED-owy.

Realme 16 Pro 5G to nowy smartfona, który w przeciekach pojawia się od niedawna. Premiera powinna odbyć się wcześnie w 2026 r. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu i do sieci przedostała się specyfikacja techniczna. Stało się to za sprawą strony jednego z chińskich urzędów.

Specyfikacja techniczna smartfona Realme 16 Pro 5G

Smartfon Realme 16 Pro 5G został dostrzeżony na stronie urzędu TENAA pod nazwą kodową RMX5121, co przybliża go do premiery. Tam została udostępniona specyfikacja techniczna. Telefon dostanie niezidentyfikowany na razie procesor z ośmioma rdzeniami, które pracują z częstotliwością do 2,5 GHz.

Ekran to 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości 2772 × 1272 pikseli. Pod uwagę brane są opcje z 6, 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM i od 128 GB do 1 TB miejsca na dane. Warto jednak mieć na uwadze, że ostatecznie wybór zostanie bardziej zawężony. Bateria ma pojemność nominalną 6830 mAh, a więc na pudełku zapewne pojawi się informacja o 7000 mAh.

Realme 16 Pro ma również podwójny aparat fotograficzny, którego główny obiektyw zostanie połączony z 200-megapikselowym sensorem. W poprzedniku był on 50-megapikselowy. Drugi połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli.

Nowy smartfon ma wymiary 162,6 × 77,6 × 7,75 mm i waży 192 g. Całość powinna pracować pod kontrolą systemu Android 16 z nową nakładką UI 7.0. Wygląd telefonu nie jest znany i nie wiadomo, na jakie zmiany w dizajnie zdecydował się producent.

Kiedy premiera Realme 16 Pro 5G

Data premiery telefonu Realme 16 Pro 5G nie jest na razie znana. Na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie. Wiemy jednak, że debiut planowany jest na pierwszy kwartał 2026 r. i można założyć, że nastąpi to w okolicy lutego. W Polsce zapewne poczekamy dłużej.

W naszym kraju ciągle nie pojawił się poprzednik, czyli model 15 Pro, który debiutował latem tego roku. Można zakładać, że w przypadku kolejnej generacji będzie podobnie i premiera w Polsce nie odbędzie się w krótkim czasie, co warto mieć na uwadze.

Dokładne plany producenta pozostają nieznane. Już na początku grudnia w Polsce pojawi się nowy flagowiec marki, czyli model GT 8 Pro, który wyróżnia się przede wszystkim wymiennymi modułami dla aparatu fotograficznego. To jednak znacznie droższe urządzenie, a Realme 16 Pro 5G to smartfon ze średniej półki cenowej.

