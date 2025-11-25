OnePlus Watch Lite wraz z OnePlus 15R. Cena będzie atrakcyjna

OnePlus Watch Lite to nowy smartwatch marki, który zostanie pokazany wraz ze smartfonem 15R. Znamy datę premiery zegarka i wiemy, że ma to być tańsze urządzenie. To oznacza, że cena OnePlus Watch Lite będzie jeszcze niższa w porównaniu do 3. generacji sprzętu w rozmiarze 43 mm. Co wiemy o nowym smartwatchu?

OnePlus Watch Lite to nowy smartwatch, który zadebiutuje wkrótce zamiast modelu 3R. Premiera odbędzie się wraz z telefonem 15R. Jaka będzie cena? Kiedy to urządzenie kupimy w Polsce i co ze specyfikacją techniczną? Zobaczmy, co już wiemy o tym sprzęcie.

Kiedy premiera OnePlus Watch Lite w Polsce i co z ceną

Smartwatch OnePlus Watch Lite ma zadebiutować w Europie wraz ze smartfonem 15R, co ma nastąpić 17 grudnia. Premiera odbędzie się więc na tydzień przed świętami i wtedy w sprzedaży będzie już dostępny flagowiec 15. Przy okazji w drodze jest także nowy tablet Pad Go 2.

Polska cena OnePlus Watch 3 Lite nie jest na razie znana, ale producent twierdzi, że będzie to jeszcze tańszy zegarek w jego ofercie. Ostatnim jest model Watch 3 z kopertą w rozmiarze 43 mm, który debiutował za 1199 złotych. Teraz można go kupić za nieco mniej. To oznacza, że nadchodzący zegarek powinien kosztować mniej niż tys. złotych. Być może w Polsce będzie to kwota 999 złotych, ale na razie to nic pewnego, a tylko przypuszczenia.

Nowy smartwatch będzie można zakupić na start ze zniżką nawet do 50 euro. W tym celu należy zapisać się na stronie producenta. W ten sam sposób będzie można powalczyć o smartfona 15R za darmo.

Nowy smartwatch OnePlus Watch Lite z mniejszą liczbą funkcji

Oczywiście OnePlus Watch Lite, choć na pierwszy rzut oka przypomina dotychczasowe zegarki firmy z serii 3, tak z pewnością zostanie okrojony z pewnych funkcji. To pozwoli na obniżenie ceny. Czego może zabraknąć? Tego producent na razie nie ujawnił, ale pewnie będzie to część opcji jak EKG i podobnych.

Nowy smartwatch ma dizajn zbliżony do tegorocznych zegarków marki. Widzimy okrągłą kopertę oraz dwa przyciski na jednym z boków obudowy. Jeden jest płaski. Drugi ma postać cyfrowej koronki. System zapięć dla pasków również wygląda podobnie. Do wyboru będzie tylko jeden wariant kolorystyczny obudowy. To srebrnostalowy z jasnym paskiem.

OnePlus Watch Lite będzie zapewne pierwszym zegarkiem firmy z Wear OS, który powinien kosztować na start mniej niż tysiąc złotych. To pozwoli marce na podjęcie walki z konkurencją, która rozpycha się w niższej półce cenowej, gdzie grono klientów jest duże. Specyfikacja techniczna smartwatcha na razie owiana jest tajemnicą. Możemy być jednak pewni, że poznamy ją jeszcze przed planowaną na grudzień premierą. To informacje, których producent zapewne nie dochowa do dnia prezentacji.

