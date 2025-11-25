One UI 8.5 beta dla Samsung Galaxy S25. Aktualizacja jest blisko

One UI 8.5 beta to nowa nakładka dla smartfonów koreańskiej marki. W pierwszej kolejności wypróbują ją właściciele telefonów Samsung Galaxy S25. Kiedy ruszy program pilotażowy? Prawdopodobnie wkrótce, bo na serwerze producenta pojawił się pierwszy build One UI 8.5 beta dla Samsung Galaxy S25. Testy muszą być blisko.

One UI 8.5 beta to oprogramowanie, które wypatrują właściciele smartfonów Samsung Galaxy S25. Co nie powinno dziwić, bo aktualizacja nakładki wprowadzi mnóstwo nowości. Tylko ostatnio wspominaliśmy wam o nowych integracjach z paskiem Now Bar. Kiedy rozpocznie się publiczny program pilotażowy?

Kiedy One UI 8.5 beta dla smartfonów Samsung Galaxy S25

Jakiś czas temu pojawiły się informacje, jakoby pierwsza wersja beta One UI 8.5 dla smartfonów Samsung Galaxy S25 miałaby zostać udostępniona jeszcze w listopadzie. Miesiąc pomału dobiega końca, ale program pilotażowy musi być bardzo blisko. Jeśli nawet nie ruszy w tym tygodniu, to powinno to nastąpić najpóźniej w grudniu. Skąd to wiemy?

Producent szykuje się do uruchomienia programu pilotażowego One UI 8.5 beta i na jego serwerach dostrzeżono pierwsze kompilacje testowe oprogramowania dla modeli z serii Samsung Galaxy S25. Są to buildy oznaczone ciągiem znaków S938NKSU7ZYKP/S938NOKR7ZYKP/S938NKSU7CYKP, czyli dla wersji Ultra.

Czy to właśnie ta kompilacja będzie pierwszą, którą otrzymają do testów członkowie programu pilotażowego? Na razie nie ma co do tego pewności, ale coś jest na rzeczy. W każdym razie marka szykuje się do uruchomienia i powinno to nastąpić w niedługim czasie.

One UI 8.5 beta nie tylko na smartfony Samsung Galaxy S25

Telefony z serii Samsung Galaxy S25 będą pierwszymi, na których będzie można zainstalować One UI 8.5 beta oraz wypróbować nowe funkcje i zmiany. Początkowo pewnie tylko na wybranych rynkach. Będą to telefony z koreańskiej dystrybucji, a potem innych. Z czasem program pilotażowy powinien zostać uruchomiony także w Polsce, ale nie spodziewajmy się, że nastąpi to od razu. Pewnie będziemy musieli chwilę poczekać.

Oczywiście producent nie ograniczy testów One UI 8.5 beta tylko do ostatnich flagowców. Można się domyślać, że po serii S25 program pilotażowy zostanie rozszerzony o ostatnie składaki, czyli modele Samsung Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7. Potem o telefony S24. Z czasem być może oprogramowanie będzie można wypróbować także na średniakach, jak na przykład modelu A56 5G.

Nowa nakładka w ostatecznej formie zadebiutuje wraz ze smartfonami Galaxy S26, co powinno nastąpić w lutym. Potem aktualizacja będzie udostępniana na starsze telefony. Począwszy od serii S25. Pełna dystrybucja potrwa pewnie co najmniej kilka tygodni, ale w przypadku poprzedniego uaktualnienia udało się to przeprowadzić dosyć szybko.

