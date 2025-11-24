Samsung Galaxy A77 5G w drodze. Nowy smartfon wraz z A57

Samsung Galaxy A77 5G to nowy smartfon, który będzie pierwszym z serii A7x od kilku lat. Kiedy premiera? Zapewne wraz z modelami A57 i A37, czyli jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Smartfon Samsung Galaxy A77 5G został dostrzeżony w benchmarku Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna telefonu.

Samsung Galaxy A77 5G to nowy smartfon, który powinien dołączyć do modeli A57 i A37. Skąd to wiemy? Urządzenie zostało dostrzeżone w bazie benchmarku Geekbench, gdzie została ujawniona częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A77 5G

Samsung Galaxy A77 5G został dostrzeżony w bazie Geekbench pod nazwą kodową SM-A776B. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna telefonu, w tym informacje związane z procesorem. Czip, który znajdzie się w tym urządzeniu, będzie szybszy od układu z modelu A57.

Geekbench ujawnia nam, że procesor ze smartfona Samsung Galaxy A77 5G składa się z 10 rdzeni CPU. Nie jest to więc Exynos 1680, a mocniejszy SoC. Znajdziemy tu trzy rdzenie taktowane zegarem 2,78 GHz. Kolejne trzy pracują z częstotliwością 2,3 GHz, a ostatnie cztery 1,82 GHz. GPU to Xclipse 940. Rozmiar pamięci RAM to 8 GB.

Nowy procesor to być może autorski Exynos 2600e, a więc zubożona edycja nowego czipa dla flagowców z serii S26, ale to nic pewnego. Zegary taktujące są niższe w porównaniu do Exynosa 2400e. Wiemy również, że urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 16. Najpewniej z nową nakładką One UI 8.5, której premiera odbędzie się za kilka miesięcy wraz z nowymi flagowcami marki. Wcześniej powinien ruszyć publiczny program pilotażowy wersji beta. Więcej informacji baza benchmarku nam nie ujawnia.

Samsung Galaxy A77 5G z premierą z modelem A57

Dokładna data premiery smartfona Samsung Galaxy A77 5G nie jest znana, ale spodziewajmy się, że nastąpi to w pierwszym kwartale 2026 r. Najpewniej w marcu, kiedy to spodziewamy się także modeli A57 i A37. Warto dodać, że będzie to pierwsze urządzenie z linii A7x od 2022 r., kiedy to debiutował telefon A73.

Pełna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A77 5G nie jest na razie znana, ale można się spodziewać, że będzie to najmocniejszy telefon z serii A. Możliwe, że będzie wyróżniać się względem A57 większym ekranem oraz pojemniejszą baterią. Aparat fotograficzny również może dostać coś ekstra, czego nie znajdziemy w tańszych smartfonach.

Sporo pytań na razie jest bez odpowiedzi. Nowy smartfon nie musi również trafić na wszystkie rynki. W przeszłości modele z serii A7x debiutowały tylko w części krajów i podobnie może być tym razem. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów, które z pewnością poznamy jeszcze przed premierą.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło