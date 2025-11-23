Samsung Galaxy S26 Ultra z większą baterią? Sugeruje to nowy przeciek

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Czy bateria w końcu będzie większa i producent zwiększy jej pojemność? Wskazują na to nowe plotki. Pod tym względem Samsung Galaxy S26 Ultra może przełamać wieloletnią stagnację. Jednak przełomu pod tym względem nie będzie.

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, który ma szansę wprowadzić bardzo ważną zmianę. Baterie w tej serii telefonów od lat ma taką samą pojemność i jest to 5000 mAh. Czy w 2026 r. producent w końcu pójdzie z duchem czasu i zdecyduje się na jej zwiększenie? Sugerują to nowe przecieki, ale na rewolucję się nie zanosi.

Większa bateria w modelu Samsung Galaxy S26 Ultra

W sieci pojawiły się informacje, jakoby bateria w modelu Samsung Galaxy S26 Ultra miała zaoferować większą pojemność. Źródło informacji twierdzi, że będzie to akumulator 5200 mAh. Jeśli tak się stanie, to różnica będzie niewielka, ale dodatkowe miliamperogodziny w jakimś stopniu powinny przełożyć się na dłuższy czas pracy.

Informacja nie pokrywa się jednak z wcześniejszymi plotkami na ten temat. Te zakładają, że pod obudową smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra ma znaleźć się bateria o pojemności nominalnej 4855 mAh. W takim przypadku na pudełku spodziewalibyśmy się informacji o 5000 mAh, a więc bez zmian w porównaniu do poprzedników. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka miesięcy.

Zmiana, o ile do niej dojdzie, będzie więc niewielka. We flagowcach chińskich producentów dziś umieszczane są znacznie pojemniejsze baterie. W Xiaomi 17 Pro Max jest to 7500 mAh. Natomiast w modelu OnePlus 15 zdecydowano się na 7300 mAh. Różnica jest więc całkiem spora.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra zapewni szybsze ładowanie

Wcześniejsze plotki zakładają również szybsze ładowanie baterii. Samsung Galaxy S26 Ultra pod tym względem również ma przełamać długą stagnację. W przypadku ładowarek przewodowych moc ma wzrosnąć do 60 W (z dotychczasowych 45 W).

Samsung Galaxy S26 Ultra zapewni także szybsze ładowanie bezprzewodowe. Tutaj mówi się o wsparciu dla Qi2 25W. w obecnej generacji telefonu obsługiwane są ładowarki indukcyjne o mocy do 15 W. Ponadto nie zabraknie rozwiązania opartego na magnesach, co jest częścią nowego standardu opracowanego przez WPC.

Obsługa Qi2 25W powinna pojawić się także w pozostałych telefonach z nowej serii. Premiera smartfonów ma odbyć się w pierwszym kwartale 2026 r. i mówi się o lutym. Wiele wskazuje na to, że nie zobaczymy modelu z dopiskiem Edge w nazwie. Producent z racji słabej sprzedaży poprzednika miał zrezygnować z tego urządzenia.

Wraz z nowymi telefonami mamy także zobaczyć słuchawki Buds 4 Pro. Całkiem sporo szczegółów na ich temat doszukano się w oprogramowaniu One UI 8.5. Nakładka zadebiutuje wraz z przyszłorocznymi smartfonami.

