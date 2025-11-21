POCO Pad X1 i POCO Pad M1. Dwa nowe tablety Xiaomi z POCO F8

POCO Pad X1 i POCO Pad M1 to dwa nowe tablety marki Xiaomi, które zobaczymy wraz z serią F8. W rzeczywistości nie są to zupełnie nowe modele, a przebrandowane urządzenia. Dlatego ich specyfikacje techniczne nie są owiane większą tajemnicą. Ponadto ceny POCO Pad X1 oraz M1 powinny być bardzo atrakcyjne.

POCO Pad M1 to nowy tablet, o którym wspominaliśmy wam wcześniej. Okazuje się, że w drodze jest kolejne urządzenie tego typu, które wzbogaci portfolio sprzętów marki Xiaomi. Tym modelem jest POCO Pad X1. Kiedy premiera? Oba zostaną zaprezentowane wraz z telefonami z serii F8, czyli za kilka dni.

Tablety POCO Pad X1 i M1 wraz ze smartfonami F8

POCO Pad X1 i M1 to dwa nowe tablety, których premiera została zaplanowana na 26 listopada. To oznacza, że zobaczymy je już w przyszłym tygodniu. Wraz ze smartfonami F8 Ultra oraz Pro, które również zostaną zaprezentowane w tym samym terminie.

Marka należąca do Xiaomi ujawniła już wygląd oraz częściową specyfikację techniczną obu modeli. Wiemy, że nie są to zupełnie nowe tablety. W rzeczywistości oba debiutowały już wcześniej i po prostu zdecydowano się na ich przebrandowanie. Ceny nie są na razie znane, ale pewnie będą atrakcyjne.

Oba nowe tablety zostaną skierowane na różne rynki i pewnie kupimy je także w Polsce. Warto jednak mieć na uwadze, że protoplastą POCO Pad M1 jest Redmi Pad 2 Pro, który w kraju debiutował już jakiś czas temu, bo pod koniec września. Czego należy się spodziewać?

POCO Pad X1 i M1 to tablety Xiaomi Pad 7 oraz Redmi Pad 2 Pro

Zacznijmy od POCO Pad X1. Urządzenie wygląda znajomo, prawda? W rzeczywistości bazą tego urządzenia jest Xiaomi Pad 7. Znajdziemy tu procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 oraz wyświetlacz z odświeżaniem obrazu w 144 Hz i rozdzielczości 3,2K. Wyświetlacz ma przekątną 11,2 cala. Energię dostarczy bateria o pojemności 8850 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 45 W.

POCO Pad X1 otrzyma również dwa dosyć proste aparaty fotograficzne. Główny obiektyw połączono z 13-megapikselowym sensorem. Przednia kamera współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Całość pracuje pod kontrolą Androida z nakładką Xiaomi, czyli HyperOS.

Drugim tablet to POCO Pad M1, który będzie tańszy. Ten model bazuje na Redmi Pad 2 Pro i znajdziemy tu 12,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2,5K oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 7s Gen 4 wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM.

Bateria jest duża, bo jej pojemność to aż 12000 mAh. Ładowanie odbywa się z użyciem ładowarki o mocy 33 W, co w tym przypadku potrwa kilka godzin. Aparaty fotograficzne wyposażono w 8-megapikselowe sensory. Znajdziemy tu też cztery głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

