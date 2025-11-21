tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

POCO Pad M1 w drodze. Nowy tablet Xiaomi ujawnia specyfikację
Android 
Udostępnij
Tweetnij

POCO Pad X1 i POCO Pad M1. Dwa nowe tablety Xiaomi z POCO F8

POCO Pad X1 i POCO Pad M1 to dwa nowe tablety marki Xiaomi, które zobaczymy wraz z serią F8. W rzeczywistości nie są to zupełnie nowe modele, a przebrandowane urządzenia. Dlatego ich specyfikacje techniczne nie są owiane większą tajemnicą. Ponadto ceny POCO Pad X1 oraz M1 powinny być bardzo atrakcyjne.

Dawid Długosz 9 odsłon 0 komentarzy , , , , , ,

POCO Pad M1 to nowy tablet, o którym wspominaliśmy wam wcześniej. Okazuje się, że w drodze jest kolejne urządzenie tego typu, które wzbogaci portfolio sprzętów marki Xiaomi. Tym modelem jest POCO Pad X1. Kiedy premiera? Oba zostaną zaprezentowane wraz z telefonami z serii F8, czyli za kilka dni.

Tablety POCO Pad X1 i M1 wraz ze smartfonami F8

POCO Pad X1 i M1 to dwa nowe tablety, których premiera została zaplanowana na 26 listopada. To oznacza, że zobaczymy je już w przyszłym tygodniu. Wraz ze smartfonami F8 Ultra oraz Pro, które również zostaną zaprezentowane w tym samym terminie.

Marka należąca do Xiaomi ujawniła już wygląd oraz częściową specyfikację techniczną obu modeli. Wiemy, że nie są to zupełnie nowe tablety. W rzeczywistości oba debiutowały już wcześniej i po prostu zdecydowano się na ich przebrandowanie. Ceny nie są na razie znane, ale pewnie będą atrakcyjne.

POCO Pad X1 i POCO Pad M1. Dwa nowe tablety Xiaomi z POCO F8

Oba nowe tablety zostaną skierowane na różne rynki i pewnie kupimy je także w Polsce. Warto jednak mieć na uwadze, że protoplastą POCO Pad M1 jest Redmi Pad 2 Pro, który w kraju debiutował już jakiś czas temu, bo pod koniec września. Czego należy się spodziewać?

POCO Pad X1 i M1 to tablety Xiaomi Pad 7 oraz Redmi Pad 2 Pro

Zacznijmy od POCO Pad X1. Urządzenie wygląda znajomo, prawda? W rzeczywistości bazą tego urządzenia jest Xiaomi Pad 7. Znajdziemy tu procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 oraz wyświetlacz z odświeżaniem obrazu w 144 Hz i rozdzielczości 3,2K. Wyświetlacz ma przekątną 11,2 cala. Energię dostarczy bateria o pojemności 8850 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 45 W.

POCO Pad X1 otrzyma również dwa dosyć proste aparaty fotograficzne. Główny obiektyw połączono z 13-megapikselowym sensorem. Przednia kamera współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Całość pracuje pod kontrolą Androida z nakładką Xiaomi, czyli HyperOS.

POCO Pad X1 i POCO Pad M1. Dwa nowe tablety Xiaomi z POCO F8

Drugim tablet to POCO Pad M1, który będzie tańszy. Ten model bazuje na Redmi Pad 2 Pro i znajdziemy tu 12,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2,5K oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 7s Gen 4 wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM.

Bateria jest duża, bo jej pojemność to aż 12000 mAh. Ładowanie odbywa się z użyciem ładowarki o mocy 33 W, co w tym przypadku potrwa kilka godzin. Aparaty fotograficzne wyposażono w 8-megapikselowe sensory. Znajdziemy tu też cztery głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

7 wskazówek dla aplikacji Facebooka

źródło

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij