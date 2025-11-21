Android Auto z Gemini. Nowości w Google Maps, Gmail i nie tylko

Android Auto otrzymuje integrację ze sztuczną inteligencją Gemini. Aplikacje firmy dostają różne nowości oparte na AI. Dotyczy to Google Maps, Gmail czy Wiadomości. Dzięki nowym funkcjom możliwości Android Auto będą jeszcze większe. Gemini można aktywować poprzez polecenie Hej Google czy przycisk mikrofonu na ekranie.

Android Auto doczekało się zapowiadanej integracji z Gemini. Nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji są wdrażane globalnie ze wsparciem dla kilkudziesięciu języków. Interakcja z platformą w trakcie prowadzenia pojazdu pozwoli na uzyskanie dostępu do nowych narzędzi, które znacząco zwiększają jej możliwości. Co przygotowano?

Gemini dla Android Auto to nowe funkcje w Google Maps czy Gmail

Integracja sztucznej inteligencji Gemini w Android Auto dotyczy różnych aplikacji. W ten sposób wprowadzono nowe funkcje z zakresu bezdotykowej interakcji obejmujące pięć obszarów. Są to nawigacja, komunikacja, produktywność, media oraz ciągłe rozmowy.

Dla przykładu w aplikacji Google Maps Gemini dostarcza sugestie przystanków oraz informacje biznesowe. Sztuczna inteligencja w trakcie ich generowania bazuje na lokalizacji kierowcy oraz recenzjach. W ten sposób można sprawdzać przystanki na trasie, uzyskiwać informacje o godzinach otwarcia czy zadawać pytania o szczegóły pobliskich miejsc.

W aplikacji Gmail sztuczna inteligencja Gemini w Android Auto pozwala pobierać informacje zapisane w wiadomościach e-mail, w tym adresy hoteli czy szczegóły rezerwacji. Na tej podstawie można też wyznaczać nawigację. Następnie mamy zadania czy przypomnienia. Jest to możliwe w Kalendarzu, Zadaniach czy Keep firm Google oraz Samsung. Z czasem integracja ma zostać rozszerzona o oprogramowanie innych firm.

Nowe funkcje AI to również możliwość tworzenia inteligentnych playlist muzycznych bez konieczności podawania konkretnych nazw utworów. Jest to możliwe w aplikacjach Spotify oraz YouTube Music. Sztuczna inteligencja może dokonywać wyboru na podstawie czasu trwania podróży czy jej celu.

Jak uruchomić Gemini w Android Auto

Aktywacja Gemini w Android Auto jest bardzo prosta, choć warto mieć na uwadze, że najpierw funkcja musi zostać dodana. Pełne wdrożenie trochę potrwa, bo odbywa się w ujęciu globalnym i dotyczy aż 45 języków. Google szacuje, że może to zająć nawet kilka miesięcy. Dostępność zostanie wyróżniona specjalnym komunikatem na ekranie samochodu.

Jak uruchomić Gemini w Android Auto? Możliwe to jest na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wydanie polecenia głosowe Hey Google. Można to również zrobić poprzez dotknięcie ikonki z mikrofonem lub poprzez wciśnięcie oraz przytrzymanie kontrolki sterowania głosowego na kierownicy.

Warto dodać, że nowy tryb konwersacyjny (Live with Gemini) udostępniono w wersji beta. Można go włączyć komendą „Hej Google, porozmawiajmy na żywo”, co uruchomi ciągłą rozmowę w tym samym kontekście.

źródło: Google