tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Realme GT 8 Pro z datą premiery w Polsce. Ceny tak dobre jak OnePlus 15?
Android 
Udostępnij
Tweetnij

Realme GT 8 Pro z datą premiery w Polsce. Ceny tak dobre jak OnePlus 15?

Realme GT 8 Pro to nowy smartfon, który w Polsce debiutuje po modelu OnePlus 15. Została podana data premiery i urządzenie pojawi się w kraju na początku grudnia. Czy polskie ceny Realme GT 8 Pro będą tak dobre jak w przypadku modelu OnePlus 15? Drugi ze smartfonów został w kraju naprawdę dobrze wyceniony.

Marcelina Poznańska 45 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

Realme GT 8 Pro to nowy smartfon, który zadebiutował pod koniec października. Najpierw w Chinach. W Polsce w międzyczasie odbyła się zapowiedź modelu OnePlus 15, którego obecnie można zamawiać w ramach przedsprzedaży. Co z konkurencyjnym flagowcem? Została podana data premiery.

Data premiery Realme GT 8 Pro w Polsce

Smartfon Realme GT 8 Pro zostanie zaprezentowany w naszym kraju na początku przyszłego miesiąca. Datą premiery telefonu jest 2 grudnia. Przy okazji dowiadujemy się, że urządzenie będzie można nabyć w dwóch kolorach obudowy. Są to biały oraz niebieski. Zabraknie opcji zielonej, którą wprowadzono w Chinach.

Realme GT 8 Pro to smartfon, który przede wszystkim wyróżnia się wymiennymi modułami aparatu fotograficznego. Użytkownicy będą mogli szybko zmienić wygląd kamery poprzez specjalne nakładki. Pomysł jest bardzo ciekawy i z pewnością może się podobać.

Realme GT 8 Pro z datą premiery w Polsce. Ceny tak dobre jak OnePlus 15?

Ponadto nowy telefon powstał we współpracy z marką fotograficzną RICOH IMAGING COMPANY LTD. Telefon ma potrójny aparat, który wyposażono w teleobiektyw peryskopowy połączony z 200-megapikselowym sensorem. To z pewnością zapewni duże możliwości kamery z zakresu zoomu.

Przy okazji warto dodać, że w niebieskiej wersji kolorystycznej zdecydowano się na wykończenie wegańską skórą. W dotyku przypomina ona papier. Materiał pochodzi z recyklingowanych tworzyw sztucznych i tekstyliów.

Polskie ceny Realme GT 8 Pro muszą być dobre jak OnePlus 15

Flagowiec OnePlus 15 w naszym kraju został naprawdę dobrze wyceniony. Ceny telefonu w Polsce zaczynają się od 3999 złotych i są o kilkaset złotych niższe względem oczekiwań. Czy tak samo będzie w przypadku Realme GT 8 Pro? To okaże się w niedługim czasie.

Polskie ceny smartfona Realme GT 8 Pro nie są na razie znane, ale jeśli urządzenie rzeczywiście chce konkurować o klientów z modelem OnePlus 15, to musi zostać wycenione w podobny sposób. Do tego dochodzi także przedsprzedaż. Konkurent oferuje za darmo smartwatcha o wartości ponad tysiąca złotych. Ponadto dla wersji z 512 GB pamięci przygotowano zniżkę w wysokości 300 złotych. Poprzeczka jest więc ustawiona wysoko.

Szczegóły związane z cenami poznamy zapewne wkrótce. Nowy smartfon jest jednym z pierwszych urządzeń, które mają procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli ostatni układ Qualcomma dla flagowców z Androidem. Znajdziemy tu także pojemną baterię z funkcją szybkiego ładowania czy potrójny aparat fotograficzny o całkiem sporych możliwościach.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

7 wskazówek dla aplikacji Facebooka

źródło: Realme

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij