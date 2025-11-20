Realme GT 8 Pro z datą premiery w Polsce. Ceny tak dobre jak OnePlus 15?

Realme GT 8 Pro to nowy smartfon, który w Polsce debiutuje po modelu OnePlus 15. Została podana data premiery i urządzenie pojawi się w kraju na początku grudnia. Czy polskie ceny Realme GT 8 Pro będą tak dobre jak w przypadku modelu OnePlus 15? Drugi ze smartfonów został w kraju naprawdę dobrze wyceniony.

Realme GT 8 Pro to nowy smartfon, który zadebiutował pod koniec października. Najpierw w Chinach. W Polsce w międzyczasie odbyła się zapowiedź modelu OnePlus 15, którego obecnie można zamawiać w ramach przedsprzedaży. Co z konkurencyjnym flagowcem? Została podana data premiery.

Data premiery Realme GT 8 Pro w Polsce

Smartfon Realme GT 8 Pro zostanie zaprezentowany w naszym kraju na początku przyszłego miesiąca. Datą premiery telefonu jest 2 grudnia. Przy okazji dowiadujemy się, że urządzenie będzie można nabyć w dwóch kolorach obudowy. Są to biały oraz niebieski. Zabraknie opcji zielonej, którą wprowadzono w Chinach.

Realme GT 8 Pro to smartfon, który przede wszystkim wyróżnia się wymiennymi modułami aparatu fotograficznego. Użytkownicy będą mogli szybko zmienić wygląd kamery poprzez specjalne nakładki. Pomysł jest bardzo ciekawy i z pewnością może się podobać.

Ponadto nowy telefon powstał we współpracy z marką fotograficzną RICOH IMAGING COMPANY LTD. Telefon ma potrójny aparat, który wyposażono w teleobiektyw peryskopowy połączony z 200-megapikselowym sensorem. To z pewnością zapewni duże możliwości kamery z zakresu zoomu.

Przy okazji warto dodać, że w niebieskiej wersji kolorystycznej zdecydowano się na wykończenie wegańską skórą. W dotyku przypomina ona papier. Materiał pochodzi z recyklingowanych tworzyw sztucznych i tekstyliów.

Polskie ceny Realme GT 8 Pro muszą być dobre jak OnePlus 15

Flagowiec OnePlus 15 w naszym kraju został naprawdę dobrze wyceniony. Ceny telefonu w Polsce zaczynają się od 3999 złotych i są o kilkaset złotych niższe względem oczekiwań. Czy tak samo będzie w przypadku Realme GT 8 Pro? To okaże się w niedługim czasie.

Polskie ceny smartfona Realme GT 8 Pro nie są na razie znane, ale jeśli urządzenie rzeczywiście chce konkurować o klientów z modelem OnePlus 15, to musi zostać wycenione w podobny sposób. Do tego dochodzi także przedsprzedaż. Konkurent oferuje za darmo smartwatcha o wartości ponad tysiąca złotych. Ponadto dla wersji z 512 GB pamięci przygotowano zniżkę w wysokości 300 złotych. Poprzeczka jest więc ustawiona wysoko.

Szczegóły związane z cenami poznamy zapewne wkrótce. Nowy smartfon jest jednym z pierwszych urządzeń, które mają procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli ostatni układ Qualcomma dla flagowców z Androidem. Znajdziemy tu także pojemną baterię z funkcją szybkiego ładowania czy potrójny aparat fotograficzny o całkiem sporych możliwościach.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Realme