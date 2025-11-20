One UI 8.5 doda dwie nowości do Now Bar. Co nowego szykuje Samsung?

One UI 8.5 to duża aktualizacja na smartfony Samsung, która wprowadzi mnóstwo nowości. Poznajemy kolejne z nich i tym razem dotyczą one paska Now Bar. Co nowego szykuje producent? Uaktualnienie One UI 8.5 ma wprowadzić nowe integracje z narzędziem i jedna z nich dotyczy funkcji z oprogramowania Google.

One UI 8.5 to duża aktualizacja oprogramowania, która znajduje się na etapie prac od kilku miesięcy. Samsung pomału szykuje się do uruchomienia programu pilotażowego wersji beta nakładki. Teraz poznajemy kolejne nowości, które obejmują pasek Now Bar. Co nowego się pojawi?

Co nowego w Now Bar z One UI 8.5

Aktualizacja One UI 8.5 rozszerzy możliwości funkcji Now Bar. Samsung przygotował dwie kolejne nowości, które nie zostały dochowane do premiery i znaleziono je w testowych wydaniach oprogramowania, które to jednak nie są jeszcze publicznie dostępne.

Co nowego przygotowano? Powiadomienia na żywo z Now Bar zyskają dwie integracje. Pierwszą jest Audio Broadcast i wiele wskazuje na to, że jest to związane z transmisjami dźwięku Bluetooth LE Auracast. Druga to Commute z Google i zapewne dotyczy to wskazówek związanych z dojazdami do pracy czy domu.

W przypadku pierwszej z nowości smartfon marki Samsung z oprogramowaniem One UI 8.5 będzie wyświetlał liczbę urządzeń korzystających ze strumienia audio z telefonu. Warto dodać, że wraz z poprzednią wersją z numerkiem 8.0 dodano integrację z aktualizacjami na żywo z Androida 16, co znacząco zwiększyło możliwości tego rozwiązania.

Samsung z aktualizacją One UI 8.5 wprowadzi więcej nowości

One UI 8.5 to ogromna aktualizacja oprogramowania, choć zmiana w numeracji niekoniecznie musi na to wskazywać. Wiele osób twierdzi, że właśnie to powinno być uaktualnienie z numerkiem 8.0. Sporo zmian i nowości obejmie wygląd, gdzie pojawi się trochę inspiracji z iOS 26. Nowych funkcji będzie naprawdę dużo i te sprawią, że nakładka na smartfony marki Samsung stanie się jeszcze lepsza.

Koreańczycy obecnie przygotowują się do uruchomienia programu pilotażowego One UI 8.5 w wersji beta. W pierwszej kolejności oprogramowanie będą mogli wypróbować właściciele smartfonów Samsung Galaxy S25 na wybranych rynkach. Spodziewajmy się, że z czasem będzie to możliwe również w Polsce. Niedawno spekulowano, że testy rozpoczną się jeszcze przed końcem listopada, ale obecnie na ten temat jest cicho i plany mogły ulec zmianie. W każdym razie nastąpi to pewnie jeszcze przed końcem tego roku.

Nowa aktualizacja zadebiutuje wraz ze smartfonami z serii S26, których spodziewamy się w pierwszym kwartale 2026 r. Plotki zakładają premierę w lutym. Można więc założyć, że uaktualnienie będzie udostępniane na starsze telefony najszybciej od marca i potrwa to do drugiego kwartału.

źródło: AndroidAuthority, Sammobile