Realme 16 Pro. Nowy smartfon, różne wersje. Kiedy premiera?

Realme 16 Pro to nowy smartfon, którego premiera zbliża się coraz większymi krokami. W sieci pojawiły się pierwsze informacje obejmujące planowane wersje oraz kolory obudowy. Specyfikacja techniczna telefonu Realme 16 Pro nie jest na razie znana. Kiedy może odbyć się premiera i jakie nowości wprowadzi to urządzenie?

Realme 16 Pro to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Choć w Polsce cały czas czekamy na model 15 Pro zaprezentowany latem tego roku. Tymczasem poznajemy pierwsze szczegóły związane z kolejną generacją. Ujawniło je sprawdzone w przeszłości źródło.

Wersje i kolory obudowy smartfona Realme 16 Pro

Smartfon Realme 16 Pro nie został w pełni dochowany w tajemnicy do premiery. Pierwsze szczegóły tego telefonu ujawnił leaker Abhishek Yadav, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową RMX5120. Czego się dowiadujemy?

Źródło informacji uzyskało szczegóły związane z Realme 16 Pro na indyjski rynek. Do wyboru będą trzy kolory obudowy i są to zielony Pebble Grey, złoty Master Gold oraz purpurowy Orchid Purple. Poprzednik jest dostępny także w srebrnym kolorze. Przy okazji poznajemy planowane wersje. Producent bierze pod uwagę cztery konfiguracje sprzętowe różniące się rozmiarem pamięci.

8GB + 128GB

8GB + 256GB

12GB + 256GB

12GB + 512GB

Więcej szczegółów Yadav nie podał i trzeba będzie na nie poczekać.

Kiedy premiera smartfona Realme 16 Pro

Dokładna data premiery telefonu nie jest znana, ale jest to seria, którą producent odświeża co około pół roku. To oznacza, że Realme 16 Pro pojawi się w ofercie zapewne jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Być może w lutym. Oczywiście w Polsce na to urządzenie najpewniej poczekamy dłużej. Ceny również pozostają owiane tajemnicą, ale można się spodziewać, że będą atrakcyjne i zbliżone do poprzednika.

Specyfikacja techniczna (z wyjątkiem rozmiaru pamięci) również nie jest znana. Można się spodziewać, że Realme 16 Pro wprowadzi różne udoskonalenia względem modelu 15 Pro. W tym ostatnim producent umieścił 6,8-calowy ekran AMOLED-owy z odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz i jasności szczytowej sięgającej aż 6500 nitów. Wyświetlacz pokryto szkłem ochronnym Gorilla Glass 7i. Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 7 Gen 4, czyli SoC Qualcomma dla urządzeń ze średniej półki cenowej.

Pod obudową znajduje się duża bateria o pojemności aż 7000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W. Aparat fotograficzny ma główny sensor Sony IMX896 50 MP. Przednia kamerka do selfie również umożliwia robienie zdjęć w jakości do 50 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką producenta, ale w niedługim czasie smartfon powinien dostać aktualizację do UI 7.

