OnePlus Watch 3R blisko. Premiera wraz z OnePlus 15R?
OnePlus Watch 3R blisko. Premiera wraz z OnePlus 15R?

OnePlus Watch R to nowy smartwatch, którego premiera jest blisko. Prawdopodobnie nowy zegarek z Wear OS zostanie zaprezentowany wraz ze smartfonem OnePlus 15R. Informacje o takim urządzeniu pojawiły się na europejskich stronach marki. To oznacza, że smartwatch OnePlus Watch 3R powinien zadebiutować jeszcze w 2025 r.

Dawid Długosz

OnePlus Watch 3R to nowy smartwatch, który w przeciekach pojawia się już od dłuższego czasu. W międzyczasie firma wprowadziła do oferty zegarek 3. generacji w rozmiarze 43 mm. Wygląda na to, że wraz ze smartfonem 15R zobaczymy kolejne urządzenie z Wear OS. Skąd to wiadomo?

Nowy smartwatch OnePlus Watch 3R ze smartfonem 15R

Obecnie marka szykuje się do premiery smartfona 15R, który w Europie i Polsce pojawi się jako przebrandowany model Ace 6. Ten drugi w Chinach debiutował pod koniec października z ostatnim flagowcem. Szykowana jest także druga nowość i informacje na jej temat dostrzeżono na stronach producenta.

Wygląda na to, że smartwatch OnePlus Watch 3R również zadebiutuje w bardzo krótkim czasie. Na europejskich stronach marki dostrzeżono grafikę widoczną niżej. Tak, prezentuje ona nowy zegarek i choć jego nazwa nie została potwierdzona, tak wszystko wskazuje na ten konkretny model.

OnePlus Watch 3R blisko. Premiera wraz z OnePlus 15R?

Pojawiają się tylko wzmianki o „nowym zegarku”. Grafika ujawnia nam, że OnePlus Watch 3R powinien być bardzo podobny do serii 3. Widać okrągłą tarczę oraz przycisk w postaci cyfrowej koronki na jednym z boków obudowy. Mocowanie paska również jest znajome. Pod względem dizajnu nie dojdzie więc pewnie do większych zmian. Te pojawia się zapewne dopiero wraz z 4. generacją, którą powinniśmy zobaczyć w 2026 r.

Nowy smartwatch skrywa przed nami jeszcze mnóstwo tajemnic. Specyfikacja techniczna czy ceny nie są znane. Możemy być tylko pewni, że będzie to urządzenie z systemem Wear OS, które wizualnie będzie nawiązywać do ostatnich zegarków marki.

Smartwatch OnePlus Watch 3R z ceną niższą o 50 euro

Choć cena OnePlus Watch 3R nie jest na razie znana, tak producent już serwuje obniżkę. Marka zachęca do dołączenia do grona subskrybentów, co uprawni do otrzymania rabatu w wysokości 50 euro. To oznacza, że na zakupie nowego zegarka będzie można zaoszczędzić nieco ponad 200 złotych. Ponadto będzie też można powalczyć o smartfona 15R i spróbować wygrać go za darmo.

OnePlus Watch 3R blisko. Premiera wraz z OnePlus 15R?

Pozostaje wierzyć, że producent wkrótce ujawni więcej szczegółów. OnePlus 15R to nowy smartfon, który nie został zaprezentowany wcześniej w tym miesiącu z flagowcem 15, ale firma obiecała, że jego debiut jest blisko. Teraz jest to już w sumie pewne. Powyższa grafika wskazuje, że do wyboru będą dwa kolory obudowy. Są to czarny oraz zielony. W tym przypadku, dołączając do grona subskrybentów, będzie można uzyskać zniżkę w wysokości nawet 200 euro.

Gmail – najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

źródło: OnePlus

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

