Listopadowa aktualizacja Samsung. Ostatnia przed One UI 8.5 beta?

Samsung ruszył z dystrybucją kolejnego uaktualnienia. To listopadowa aktualizacja z poprawkami bezpieczeństwa, która trafia już na wybrane smartfony marki. Czy to już ostatnie wydanie przed One UI 8.5 beta, czyli nową poglądową wersją nakładki? Co nowego wprowadza listopadowa aktualizacja zabezpieczeń?

Listopadowa aktualizacja bezpieczeństwa to najnowsze uaktualnienie, które trafia na smartfony marki Samsung. W międzyczasie czekamy na program pilotażowy One UI 8.5 beta, czyli nowej nakładki z Androidem 16. Które telefony dostają najnowszą łatkę? Co nowego tu znajdziemy?

Listopadowa aktualizacja zabezpieczeń na smartfony marki Samsung

Samsung rozpoczyna w tym tygodniu dystrybucję nowej łatki. W pierwszej kolejności sierpniowa aktualizacja trafia na modele z serii Galaxy S25. Potem dostaną ją również smartfony Galaxy S24 oraz inne. Producent udostępnił nowe uaktualnienie i co ciekawe, nastąpiło to dopiero po kilkunastu dniach od opublikowania informacji związanych z zawartością.

Sierpniowa aktualizacja zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa dla Androida, które opracowało Google. W tym miesiącu jest to ponad 20 patchy, z których większość oznaczono wysokim ryzykiem zagrożenia. Dwa z nich mają krytyczny status i opisano je w biuletynach CVE-2025-48593 oraz CVE-2025-54957.

Ponadto Koreańczycy przygotowali dziewięć łatek (w październiku było ich 20) rozwiązujących błędy specyficzne dla jego oprogramowania. Wybrane z nich mają wysoki poziom zagrożenia, ale jest też kilka sklasyfikowanych w roli średniego.

źródło: X/Tarun Vats

Samsung Galaxy S25 dostaje listopadowe uaktualnienia wraz z aktualizacją firmware oznaczoną ciągiem znaków S93xNKSS7BYK5. Oprogramowanie dystrybuowane drogą OTA waży nieco ponad 531 MB. Proces rozpoczął się oczywiście od urządzeń pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Łatka trafia też na modele Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Flip 6 oraz serię S24 i S23.

Kiedy aktualizacja One UI 8.5 beta na smartfony Samsung

Listopadowa aktualizacja prawdopodobnie jest już ostatnim uaktualnieniem przed rozpoczęciem programu pilotażowego One UI 8.5 beta, czyli kolejnej dużej nakładki opartej na systemie Android 16. Samsung pracuje nad nią od miesięcy i wiemy, że jej publiczna dostępność zostanie poprzedzona okresem co najmniej kilkutygodniowych testów.

Wiemy, że One UI 8.5 beta w pierwszej kolejności zostanie udostępniona właścicielom smartfonów Samsung Galaxy S25 i pojawią się tam m.in. inspiracje systemem iOS 26. To oni będą mogli w pierwszej kolejności wypróbować nowe oprogramowanie. Potem program pilotażowy powinien zostać rozszerzony o kolejne urządzenia.

Nowa nakładka wprowadzi mnóstwo nowości zadebiutuje wraz z telefonami z serii S26, których spodziewamy się w lutym. Później w pierwszym kwartale 2026 r. powinna zacząć trafiać w formie uaktualnienia na starsze smartfony.

Niedawno spekulowano, że program pilotażowy One UI 8.5 beta może ruszyć jeszcze przed końcem listopada. Na razie nie wiadomo, czy czasem nie doszło do pewnej zmiany planów i testy rozpoczną się na przykład w grudniu. Producent milczy na ten temat i oficjalnego potwierdzenia na razie nie ma.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Samsung, opracowanie własne