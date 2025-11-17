Samsung Galaxy A57 5G z Bluetooth 6.1. Nowy smartfon coraz bliżej

Samsung Galaxy A57 5G to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2026 r. Urządzenie jest już certyfikowane i wiemy, że otrzyma obsługę Bluetooth 6.1. Za obliczenia w modelu Samsung Galaxy A57 5G będzie odpowiadać nowy autorski procesor Exynos 1680. Co jeszcze wiemy o tym telefonie?

Samsung Galaxy A57 5G to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że specyfikacja techniczna urządzenia obejmuje procesor Exynos 1680. Teraz dowiadujemy się, za sprawą procesu certyfikacji, że nowy czip wspiera Bluetooth 6.1, co ujawnia nam strona organizacji sprawującej pieczę nad niebieskim ząbkiem.

Smartfon Samsung Galaxy A57 5G z Bluetooth 6.1

Samsung Galaxy A57 5G to smartfon, który otrzyma autorski procesor Exynos 1680, czyli już kolejną generację tego układu. Dostrzeżono go na stronie Bluetooth SIG, gdzie prowadzony był stosowny proces certyfikacji. Przy okazji poznajemy istotny szczegół związany ze specyfikacją techniczną, który z pewnością warto odnotować.

Pod obudową nowego telefonu znajdzie się Bluetooth 6.1, czyli najnowsza odsłona popularnego standardu związanego z łącznością bezprzewodową. Wprowadza on różne udoskonalenia względem poprzedniej wersji, które być może nie są przełomowe, ale takie pomniejsze usprawnienia sprawiają, że jest jeszcze lepszy niż dotychczas.

Bluetooth 6.1 w smartfonie Samsung Galaxy A57 5G to kolejna nowość w telefonie. W modelu A56 był to standard w wersji z numerkiem 5.3. Czy takie rozwiązanie znajdzie się również w tańszym A37 5G? Tego na razie nie wiadomo, ale możliwe, że nie, bo oba urządzenia mają inne czipy.

Samsung Galaxy A57 5G z premierą w marcu 2026 roku

Dokładna data premiery smartfona Samsung Galaxy A57 5G nie jest na razie znana, ale spodziewamy się, że telefon trafi do oferty po około roku od poprzednika, a więc zapewne w marcu 2026 r. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale pewne informacje już są. Czego należy się spodziewać?

Samsung Galaxy A57 5G nie wprowadzi pewnie większych zmian wizualnych obejmujących dizajn. Wśród nowości jest wspomniany procesor Exynos 1680, który składa się z ośmiu rdzeni CPU oraz GPU Xclipse 550 oparty na mikroarchitekturze AMD taktowany zegarem do 1306 MHz. SoC będzie zapewne wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane można się spodziewać do 256 GB miejsca.

Nowy smartfon dostanie także potrójny aparat fotograficzny, którego główny obiektyw będzie współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Dokładne szczegóły udoskonaleń planowanych z myślą o systemie kamer nie są znane. Ekran to najpewniej 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Energię dostarczy bateria o pojemności około 5000 mAh. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z One UI 8.5. Na więcej informacji trzeba poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: GSMArena