POCO F8 Ultra i Pro z datą premiery. Kiedy nowe smartfony w Polsce?

POCO F8 Ultra i Pro to dwa nowe smartfony marki Xiaomi, które w Polsce zobaczymy jeszcze w 2025 r. Firma przerwała milczenie i została podana data premiery. Telefon zostaną zaprezentowane na globalnych rynkach w listopadzie. Specyfikacja techniczna POCO F8 Ultra oraz Pro nie jest już większą tajemnicą.

POCO F8 Ultra i Pro to dwa nowe smartfony, które w przeciekach pojawiały się już wcześniej. Jakiś czas temu spekulowano, że Xiaomi nie będzie czekać do przyszłego roku oraz wprowadzi te urządzenia jeszcze w 2025 r. Tak się stanie. Została podana data premiery i seria zostanie oficjalnie zaprezentowana jeszcze w listopadzie!

Data premiery smartfonów POCO F8 Ultra i Pro

Smartfony POCO F8 Ultra oraz Pro zostaną zaprezentowane już w przyszłym tygodniu. Datą premiery jest 26 listopada i jest to termin dotyczący globalnej prezentacji telefonów, które kupimy też w Polsce. Specjalne wydarzenie odbędzie się w Indonezji na wyspie Bali o godzinie 16:00 czasu lokalnego.

Wiemy, że telefony POCO F8 Ultra i Pro to przebrandowane urządzenia z serii Redmi K90. Pierwszy ze smartfonów bazuje na flagowcu Redmi K90 Pro Max. Potwierdzają to grafiki udostępnione przez producenta. Przy okazji dowiadujemy się, że do wyboru będą dwa kolory obudowy. To wariant jeansowy oraz czarny.

W przypadku modelu Pro wybór będzie większy. Ten telefon dostał trzy kolory obudowy i są to czarny, srebrny oraz błękitny. W obu smartfonach Xiaomi zdecydowało się na audio opracowane we współpracy z marką Bose, której logo znajdzie się na obudowach. Jest to efektem partnerstwa, które nawiązały firmy.

Kiedy nowe smartfony POCO F8 Ultra i Pro w Polsce

Data premiery dotyczy na razie samej prezentacji. Nie wiadomo, kiedy ruszy sprzedaż POCO F8 Ultra i Pro w Polsce. Można jedynie zakładać, że zamówienia przedpremierowe będzie można składać niedługo po wydarzeniu. Jednak na dostępność w sklepach poczekamy pewnie do grudnia.

Skąd pomysł na przyspieszoną premierę telefonów, skoro seria F7 debiutowała w Polsce w marcu? Xiaomi kontratakuje konkurentów, w tym przede wszystkim model OnePlus 15, który został zaprezentowany, ale do sprzedaży również trafi dopiero za jakiś czas. Przed nami także premiera Realme GT8 Pro. W telefonie POCO znajdzie się ten sam procesor, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ale sprzęt będzie tańszy. Cena powinna być niższa o co najmniej kilkaset złotych.

Wiemy, że smartfon POCO F8 Ultra nie będzie jednak bazować w 100 proc. na Redmi K90 Pro Max. Xiaomi planuje pewne zmiany i w Polsce telefon otrzyma mniejszą baterię. Jej pojemność zostanie dosyć wyraźnie zredukowana do 6500 mAh (z 7500 mAh). Mimo to urządzenie zapowiada się ciekawie i z dobrą ceną w kraju z pewnością znajdzie duże grono odbiorców.

