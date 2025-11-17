Oppo Reno 15 Pro z premierą. Znany ceny i specyfikację. Kiedy w Polsce?

Oppo Reno 15 Pro to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Specyfikacja techniczna nowego średniaka jest konkretna. Znamy ceny Oppo Reno 15 Pro i pozostaje tylko czekać na debiut w Polsce. Kiedy to nastąpi? Pewnie najwcześniej dopiero w pierwszym kwartale 2026 r.

Oppo Reno 15 Pro to nowy smartfon, który został zaprezentowany w Chinach i nastąpiło zgodnie z zapowiedziami. Premiera w Polsce nadal przed nami i nie ukrywajmy, ale trochę na nią jeszcze poczekamy. Tymczasem zobaczmy sobie ceny telefonu oraz specyfikację techniczną urządzenia.

Ceny Oppo Reno 15 Pro i kiedy premiera w Polsce

Premiera Oppo Reno 15 Pro odbyła się w Chinach, gdzie nowy smartfon trafia do oferty w pierwszej kolejności. Obecnie w Państwie Środka można składać zamówienia. Do sklepów telefony trafią 21 listopada. Jak prezentują się ceny?

Ceny Oppo Reno 15 Pro w Państwie Środka zaczynają się od 3699 juanów (ok. 1900 złotych) i dotyczy to podstawowej konfiguracji sprzętowej z 12 GB RAM-u i 256 miejsca na dane. W najdroższej opcji umieszczono 16 GB RAM-u oraz 1 TB pamięci na pliki. Cena to 4799 juanów (ok. 2460 złotych).

Do wyboru są trzy kolory obudowy: Starlight, Honey Gold oraz Canelé Brown. Ceny tańszego modelu bez dopisku Pro zaczynają się od 2999 juanów (ok. 1540 złotych). W Polsce nowe telefony mogą pojawić się w pierwszym kwartale 2026 r. Z pewnością nie nastąpi to wcześniej. Ceny w kraju na razie pozostają tajemnicą.

Możliwe, że w Polsce kupimy tylko tańszy model Oppo Reno 15. Poprzednik, czyli smartfon 14 Pro w kraju również się nie pojawił.

Specyfikacja techniczna smartfona Oppo Reno 15 Pro

Smartfon Oppo Reno 15 Pro ma 6,78-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Jasność maksymalna sięga 3600 nitów. Wyświetlacz pokryto szkłem ochronnym Crystal Shield Glass.

Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Dimensity 8450 z GPU Mali-G720 MC7. Czip wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca. Energię dostarcza bateria o pojemności 6500 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W. Nie zabrakło też wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych o mocy 50 W.

Aparat fotograficzny Oppo Reno 15 Pro ma główny obiektyw połączony z 200-megapikselowym sensorem. Natomiast kamera ultraszerokokątna oraz teleobiektyw 3,5x współpracują z 50-megapikselowymi czujnikami. Natomiast przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli.

Nowy smartfon ma także czytnik linii papilarnych pod ekranem, a jego obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP69. Całość waży 205 gramów i pracuje pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką ColorOS 16.

źródło: Fonearena